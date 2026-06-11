Задържаха двама за притежание на наркотици в Ломско

Продължават успешните реализации на служители от Областната дирекция на МВР – Монтана срещу наркоразпространението. С полицейска мярка за притежание на наркотични вещества са задържани двама мъже от ломските села Смирненски и Септемврийци.

На 10 юни в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност след получена информация служители от Участък Брусарци при Районно управление - Лом извършили проверка в частен имот в с. Смирненски, обитаван от 23-годишен местен жител, с криминални прояви. Той предал на служителите полиетиленово пликче, с тегло 0,37 грама, съдържащо така нар. „чай за пушене" - суха зелена листна маса, която при направения полеви тест реагира на метамфетамин.

Същия ден криминалисти от Районно управление – Монтана извършили проверка по сигнал за притежание на наркотични вещества от 22-годишен от ломското село Септемврийци. Той бил установен в град Монтана, при което предал 6 пликчета, тип "спейсбек", с общо тегло от 4,1 грама, съдържащи суха зелена тревна маса, реагирала при полеви тест на метамфетамин.

С полицейска заповед на двамата мъже е наложено задържане до 24 часа по Закона за МВР. По случаите са образувани досъдебни производства.