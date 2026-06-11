Сдружени в кооператив, бургазлии продават ток от слънцето

Това е първата енергийна общност в региона и най-голямата по брой членове и инвестиционен бюджет у нас

Една година след старта ѝ хората вече си разпределят печалба

“Енергийна общност Бургас - плувен комплекс “Славейков”, която обединява стотици физически и юридически лица, вече произвежда ток от слънцето и го продава. Това се разбра на първото общо събрание на акционерите за разпределяне на първата печалба след учредяването на кооператива преди една година.

Общността, която бе създадена по европeйски модел и със солидно участие на обикновени граждани, в момента продава около 85% от

произведената енергия от покрива на Арена ОЗК в к-с “Славейков”,

където с вложенията на бургазлии с помощта на общината бе изградена фотоволтаична централа. В началото идеята бе възприета скептично от хората в града, но вложилите пари в инсталацията вече получават приходи.

Обмисля се вариант останалите 15% енергия също да бъдат реализирани, като една от идеите е с нея да се захранва детска градина, коментираха от общината. На първото общо събрание бяха и зам.-кметовете инж. Чанка Коралска и Весна Батина.

Община Бургас съдейства на сдружението, като е поела изцяло за своя сметка счетоводното обслужване и правните консултации, освен това също инвестира във фотоволтаичната система. Идеята на местната администрация е този тип общности да станат по-популярни и повече хора да започнат да се сдружават. На покрива на Парк ОЗК-Арена е инсталирана фотоволтаична централа.

Това е първата енергийна общност в региона и най-голямата по брой членове и инвестиционен бюджет в страната. Изграждането на фотоволтаичната инсталация беше разделено на два етапа, като при първия бяха монтирани 576 фотоволтаични панела на покрива на басейна. Първият етап заработи в края на юли 2025 г. и вече генерира приходи от продажбата на произведената енергия.

Във втория етап беше изграден метален навес на паркинга на басейна. На него са монтирани 384 фотоволтаични панела. По този начин се осигурява сянка и допълнителен комфорт за посетителите, а в същото време се генерира енергия, която може да се използва за нуждите на басейна и евентуално за изграждането на зарядни станции.

Въпреки че фотоволтаичната инсталация все още не е направила цял едногодишен цикъл в пълния си обем, вече е генериран приход от над 10 000 евро, които ще се разпределят между членовете на общността.

Участието в енергийния кооператив е доброволно, като

всеки от инвеститорите получава годишен дивидент от 3 процента

на база на вложената от него сума.

Фотоволтаичната централа е с инсталирана мощност от 420 kWp и се използва основно за нуждите на плувния комплекс. За него се разпределят над 85% от получената слънчева енергия, което прави инвестицията изключително ефективна.

Произведената електроенергия е с индикативна стойност 0,13 лв. за киловатчас

и ще може да се използва и за други обекти, които са общинска собственост. Според енергийни експерти това ще допринесе за оптимизиране на разходите за електроенергия и постигането на по-голяма независимост в това отношение.

Контролът на енергийния кооператив се осъществява от всички негови членове. След 10 години соларната инсталация ще остане собственост на общината, която ще я използва още 15 г., като продължителността на живот е планирана да бъде до 25 г. За изграждането ѝ бяха похарчени 410 хил. лв., голяма част от които бяха събрани от граждани като акционери.

През последните години местната администрация обърна сериозно внимание на енергийната ефективност и работи в тази насока по всички направления. Освен да захранва с възобновяеми източници обществени сгради, масово ги санира за пестене на ток. Седем кметства отскоро са напълно обновени и вече реализират икономии, отделно се изпълнява мащабен проект за 2,5 млн. лв. за саниране на 10 читалища в Бургас.