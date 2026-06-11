441 зрелостници със слаби оценки на матурата по БЕЛ в Пловдивско, отличниците 788

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В топ 5 на най-силните отново са ЕГ "Пловдив", МГ "Акад. Кирил Попов", ЕГ "Иван Вазов", Хуманитарната и СУ "Свети Патриарх Евтимий"

441 абитуриенти от Пловдив и региона са получили слаби оценки на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) тази година, става ясно от справката на Регионалния просветен инспекторат. Миналата година двойкаджиите са били 316, през 2024 г. - 345, а през 2023 г. - 660.

Пълните отличници, изкарали максималните 100 точки, са едва 10. А тези с оценки от 5,50 нагоре са 778.

4704 държаха матура по БЕЛ т.г. и писаха за "Песента на колелетата" на Йовков, както и есе на тема "Авторитетите днес". Не бяха допуснати 296 по различни причини.

В топ 5 на най-силните гимназии отново са ЕГ "Пловдив", МГ "Акад. Кирил Попов", ЕГ "Иван Вазов", Хуманитарната и СУ "Свети Патриарх Евтимий", като средният брой точки на зрелостниците от Английската гимназия е 85,64. Това се равнява на отличен (5,55).

Доста добре са се представили и зрелостниците от Музикалното училище "Добрин Петков и СУ "Черноризец Храбър". При тях средния е 71 точки.

И т.г. най-много абитуриенти избраха английският език за втората задължителна матура. Отличниците там са 136, а двойкаджиите - 17. На втория зрелостен изпит се явиха 2071 души от Пловдив и региона, не бяха допуснати 47.

Слаби оценки по държавен изпит за придобиване на професионална квалификация са получили 156, а отлични - 346.