Проектират нови улици в един от най-застрояваните райони на Пловдив

Вдигат се блокове и се продават апартаменти, а пътни отсечки и тротоари няма

Хората се оплакват, че трудно стигат до домовете си, има проблем и ако се наложи да се вика линейка или пожарна

Улици без асфалт, тротоари и улично осветление. При дъжд теренът се превръща в кал, а придвижването както с автомобили, така и пеша става почти невъзможно.

Такова е положението в част от един от най-развиващите се райони на Пловдив - “Западен”. През последните години инвеститори решават да строят там ударно, въпреки че в зоната няма развита улична мрежа и инфраструктура. Хората си купуват апартаменти в новите блокове, а после се оплакват, че трудно се придвижват, сложно е и ако се наложи да се вика пожарна или линейка. Ул. “Парк Отдих и Култура” до Гребната база е силно компрометирана . По улица “Д-р Христо Аджаров”, която свързва квартал “Прослав” с “Пещерско шосе”, дори няма асфалт.

“Основният проблем е, че се изграждат жилищни сгради, без паралелно да се осигурят улици, тротоари, паркоместа и осветление. Затова през последните две години администрацията насочи усилията си основно към проектиране на нови улици и подготовка на инфраструктурни проекти”, заяви пред “24 часа” кметицата на “Западен” Тони Стойчева. Кметицата на район "Западен" Тони Стойчева СНИМКА: ФБ

Към момента се проектират няколко ключови улици в квартал “Прослав”, който е част от “Западен”. Сред тях е ул. “Западна”, която е в критично лошо състояние. По думите на кметицата хората там живеят в изключително тежки условия - без асфалт,

без осветление и с големи локви при дъждове

Проектира се и ул. “Д-р Христо Аджаров”, която трябва да свърже квартал “Прослав” с “Пещерско шосе”, а обществена поръчка вече е обявена и за продължението на ул. “Юндола”. “Тези улици са приоритетни за нас, защото районите вече са застроени и хората имат нужда от нормален достъп до домовете си”, добави Тони Стойчева.

Основният проблем в квартал “Прослав” също е инфраструктурата. Там повечето улици са силно компрометирани, а на места дори липсва път. Водопроводите са стари и често аварират. В момента се проучва възможността да бъде реализиран проект за

подмяна на водопроводната мрежа

чрез неосигурено финансиране. Вече е избран изпълнител за проектирането на улиците “Елин Пелин” и “Битоля” - две от основните пътни мрежи в квартала, които също са в лошо състояние. Идеята е при наличие на финансиране да се подмени първо водопроводът, а след това и асфалтовата настилка. Според кмета постоянното кърпене на дупки не решава проблема, а за “Прослав” ще са необходими сериозни инвестиции, започващи именно от подземната инфраструктура.

Сред важните проекти в “Западен” е и реконструкцията на ул. “Парк Отдих и култура” до Гребната база. Проектът е изготвен от район “Западен”, но впоследствие община Пловдив е решила сама да проведе

обществената поръчка с държавно финансиране за 6,3 млн. евро

Офертите от фирмите са отворени още на 5 януари, но до момента няма избран изпълнител. “Улицата е в изключително тежко състояние, а това беше първият голям проект, подготвен от районната администрация”, казва Тони Стойчева.

Живеещите в района недоволстват от години, тъй като от двете страни на улицата има нови кооперации, но инфраструктура липсва. “Улицата ни, ако може така да се нарече, е едно кално петно. Ако вали, трябва да слагаме гумени ботуши, трудно е и с куриерите, защото не можем да дадем точна локация, за да доставят пратките ни”, коментира живееща в нов блок на ул. “Парк Отдих и култура”.

Паралелно с това се работи и по облагородяване на пространствата около ул. “Пепелаша” в квартал “Смирненски”. Там вече са подменени водопроводите, изграждат се нови паркоместа и предстои изграждане на нови тротоари. Според кмета

в района не е правено нищо от 1964 г.

В момента хората паркират върху зелените площи, а при дъжд всичко се превръща в кал. Единият нов паркинг вече е оформен, вторият е почти готов, а очакванията са до края на лятото районът да придобие напълно обновен вид.

Един от най-сложните проекти в района е реконструкцията на ключовата улица “Ген. Колев”. Тя свързва “Пещерско шосе” с “Димитър Страшимиров”. По време на ремонта, който започна миналата година, се оказало, че голям проблем са старите дървета - над 60 на брой, много от които големи и опасни, разположени близо до блокове и детски площадки. Проведено е обществено обсъждане, след което е издадена заповед за премахването им. Намирането на фирма изпълнител и самото премахване са отнели повече от месец. Допълнително лошите метеорологични условия също са забавили ремонта.

Към момента

вече са засадени нови дървета,

а проектът предвижда и цялостно облагородяване на прилежащите пространства извън самата улица.

За целта е необходимо изграждане на поливна система, като тръбите са положени още сега, за да не се разкопава улицата отново след година. Планира се и озеленяване на околните площи и възстановяване на спортното игрище.

В момента се очаква спиране на всекидневните валежи, за да бъде положен финалният слой асфалт. След това трябва да бъдат засадени още дървета и да се издаде акт 15. Докато това не се случи, улицата не може официално да бъде пусната за движение.

Кметицата на “Западен” отказа да се ангажира с конкретен срок, тъй като досега обявяваните не са били спазвани. По думите ѝ обаче, ако последно обещаните срокове бъдат изпълнени, улицата може да се отвори съвсем скоро.

“Проектът за “Ген. Колев” беше изключително сложен заради двата стари водопровода с множество отклонения към жилищни сгради”, каза Тони Стойчева.

Но след приключването на реконструкцията жителите ще разполагат с изцяло нов водопровод и чиста питейна вода от чешмите.