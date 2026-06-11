Проектират нови улици в един от най-застрояваните райони на Пловдив

- Вдигат се блокове и се продават апартаменти, а пътни отсечки и тротоари няма
- Хората се оплакват, че трудно стигат до домовете си, има проблем и ако се наложи да се вика линейка или пожарна
Улици без асфалт, тротоари и улично осветление. При дъжд теренът се превръща в кал, а придвижването както с автомобили, така и пеша става почти невъзможно.
Такова е положението в част от един от най-развиващите се райони на Пловдив - “Западен”. През последните години инвеститори решават да строят там ударно, въпреки че в зоната няма развита улична мрежа и инфраструктура. Хората си купуват апартаменти в новите блокове, а после се оплакват, че трудно се придвижват, сложно е и ако се наложи да се вика пожарна или линейка.
“Основният проблем е, че се изграждат жилищни сгради, без паралелно да се осигурят улици, тротоари, паркоместа и осветление. Затова през последните две години администрацията насочи усилията си основно към проектиране на нови улици и подготовка на инфраструктурни проекти”, заяви пред “24 часа” кметицата на “Западен” Тони Стойчева.
Към момента се проектират няколко ключови улици в квартал “Прослав”, който е част от “Западен”. Сред тях е ул. “Западна”, която е в критично лошо състояние. По думите на кметицата хората там живеят в изключително тежки условия - без асфалт,
без осветление и с големи локви при дъждове
Проектира се и ул. “Д-р Христо Аджаров”, която трябва да свърже квартал “Прослав” с “Пещерско шосе”, а обществена поръчка вече е обявена и за продължението на ул. “Юндола”. “Тези улици са приоритетни за нас, защото районите вече са застроени и хората имат нужда от нормален достъп до домовете си”, добави Тони Стойчева.
Основният проблем в квартал “Прослав” също е инфраструктурата. Там повечето улици са силно компрометирани, а на места дори липсва път. Водопроводите са стари и често аварират. В момента се проучва възможността да бъде реализиран проект за
подмяна на водопроводната мрежа
чрез неосигурено финансиране. Вече е избран изпълнител за проектирането на улиците “Елин Пелин” и “Битоля” - две от основните пътни мрежи в квартала, които също са в лошо състояние. Идеята е при наличие на финансиране да се подмени първо водопроводът, а след това и асфалтовата настилка. Според кмета постоянното кърпене на дупки не решава проблема, а за “Прослав” ще са необходими сериозни инвестиции, започващи именно от подземната инфраструктура.
Сред важните проекти в “Западен” е и реконструкцията на ул. “Парк Отдих и култура” до Гребната база. Проектът е изготвен от район “Западен”, но впоследствие община Пловдив е решила сама да проведе
обществената поръчка с държавно финансиране за 6,3 млн. евро
Офертите от фирмите са отворени още на 5 януари, но до момента няма избран изпълнител. “Улицата е в изключително тежко състояние, а това беше първият голям проект, подготвен от районната администрация”, казва Тони Стойчева.
Живеещите в района недоволстват от години, тъй като от двете страни на улицата има нови кооперации, но инфраструктура липсва. “Улицата ни, ако може така да се нарече, е едно кално петно. Ако вали, трябва да слагаме гумени ботуши, трудно е и с куриерите, защото не можем да дадем точна локация, за да доставят пратките ни”, коментира живееща в нов блок на ул. “Парк Отдих и култура”.
Паралелно с това се работи и по облагородяване на пространствата около ул. “Пепелаша” в квартал “Смирненски”. Там вече са подменени водопроводите, изграждат се нови паркоместа и предстои изграждане на нови тротоари. Според кмета
в района не е правено нищо от 1964 г.
В момента хората паркират върху зелените площи, а при дъжд всичко се превръща в кал. Единият нов паркинг вече е оформен, вторият е почти готов, а очакванията са до края на лятото районът да придобие напълно обновен вид.
Един от най-сложните проекти в района е реконструкцията на ключовата улица “Ген. Колев”. Тя свързва “Пещерско шосе” с “Димитър Страшимиров”. По време на ремонта, който започна миналата година, се оказало, че голям проблем са старите дървета - над 60 на брой, много от които големи и опасни, разположени близо до блокове и детски площадки. Проведено е обществено обсъждане, след което е издадена заповед за премахването им. Намирането на фирма изпълнител и самото премахване са отнели повече от месец. Допълнително лошите метеорологични условия също са забавили ремонта.
Към момента
вече са засадени нови дървета,
а проектът предвижда и цялостно облагородяване на прилежащите пространства извън самата улица.
За целта е необходимо изграждане на поливна система, като тръбите са положени още сега, за да не се разкопава улицата отново след година. Планира се и озеленяване на околните площи и възстановяване на спортното игрище.
В момента се очаква спиране на всекидневните валежи, за да бъде положен финалният слой асфалт. След това трябва да бъдат засадени още дървета и да се издаде акт 15. Докато това не се случи, улицата не може официално да бъде пусната за движение.
Кметицата на “Западен” отказа да се ангажира с конкретен срок, тъй като досега обявяваните не са били спазвани. По думите ѝ обаче, ако последно обещаните срокове бъдат изпълнени, улицата може да се отвори съвсем скоро.
“Проектът за “Ген. Колев” беше изключително сложен заради двата стари водопровода с множество отклонения към жилищни сгради”, каза Тони Стойчева.
Но след приключването на реконструкцията жителите ще разполагат с изцяло нов водопровод и чиста питейна вода от чешмите.