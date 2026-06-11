Две болници си размениха екипите гастроентеролози, в разгара на дебат за приватизация

Небивалият медицински трансфер между две болници на отстояние от 7 км, за който "24 часа" писа, вече е официално обявен. След като великотърновската МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов“ привлече звездата на общинската болница в Горна Оряховица - гастроентерологът д-р Илко Костурков, сега нови лекари от областния стационар подсилват медицинския състав в МБАЛ „Св. Иван Рилски".

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков и председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов посетиха общинската болница, за да приветстват новите лекари, които преди броени дни се присъединиха към екипа на лечебното заведение, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

С усилията на болничното ръководство и активната подкрепа на местната власт, в МБАЛ „Св. Иван Рилски" вече работят д-р Силвия Анастасова, която поема Първо вътрешно отделение, д-р Стефани Кирилова и доайенът в гастроентерологията д-р Яна Колева. Трите са уважавани специалисти, с огромен принос за авторитета на великотърновското гастроентерологично отделение, от което идват, след като д-р Костурков бе назначен там за шеф.

В горнооряховското Първо вътрешно отделение се завръща и напусналият преди време д-р Марин Маринов, също гастроентеролог. Всеки момент екипът ще се подсили и с перспективен специализант от болницата във Велико Търново.

Заедно с лекарите в горнооряховската гастроентерология пристигна и опитна медицинска сестра, очакват се още попълнения, а в момента се провежда обучение на медицински сестри, които да работят на високо ниво в ендоскопската дейност. На практика това са почти всички действащи лекари в специализираното областно звено. Те напуснаха, след като с бърз конкурс д-р Костурков бе назначен за шеф на Гастроентерологията в Търново. С него пък в болницата дс по-високо ниво на компетентност са се преместили специализант и медицинска сестра.

В МБАЛ „Св. Иван Рилски" вече работи и опитният хирург д-р Бранимир Мичев. За по-малко от два месеца той е извършил редица сложни операции, включително и лапароскопски.

Привличането на медицински специалисти е сред големите предизвикателства пред общинските болници в цялата страна. Недостигът на кадри, заедно с повишаващите се изисквания по медицинските стандарти и липсата на държавна финансова подкрепа, изправят пред все по-голямо изпитание общинските болници, част от които не оцеляха, а много са в критично финансово положение.

„Затова се радваме искрено на решението ви да насочите професионалния си път към нашето лечебно заведение. Можете да разчитате изцяло на нашата подкрепа и с този екип от авторитетни специалисти, който в момента сформирате, да отговорим достойно на потребностите на гражданите", каза кметът Николай Рашков.

Рашков благодари на специалистите и за това, че пренасят безупречните си стандарти на работа в горнооряховското Първо вътрешно отделение.

Допреди да загуби предходния си началник, именно то беше основният приходоизточник на МБАЛ „Св. Иван Рилски". Финансовият трус катализира дебат за приватизация на общинската болница, посрещнат със силно обществено недоволство. „Сега отделението отново е в добри ръце", категоричен беше Огнян Стоянов, председател на принципала на болницата – Общинския съвет.

По време на срещата стана ясно, че в отделението вече са изградени отлични професионални и колегиални отношения между новопостъпилите медици и лекарите, които от години са гръбнак за Първо вътрешно – д-р Минкова и д-р Друмева.

При разговорите в Първо вътрешно отделение, новият му началник д-р Силвия Анастасова представи пред кмета и председателя на ОбС необходимостта от допълнително оборудване, в крак със стандартите.

Местната власт ще продължи да прави всичко по силите си, за да надгражда и подобрява условията, в които медицинският персонал работи, а пациентите се лекуват, категоричен беше Николай Рашков: „Това е нашата цел – по-качествено здравеопазване. Правим всичко възможно болницата да функционира по най-добрия начин за нашите съграждани".

Управителят на МБАЛ д-р Иван Иванов, кметът и председателят на ОбС, обсъдиха неравнопоставеността на общинските болници спрямо държавните – общинските нямат възможност да получават целеви инвестиции от държавата по различни програми за апаратура, за специфични дейности, за специализанти. Наред с това, общинските лечебници много рядко могат да бъдат бенефициенти по европейски и национални програми за ремонти, оборудване или да получават целеви трансфери за превенция на здравето и специфични дейности.

Като ярък пример д-р Иван Иванов припомни, че за 700 хил. лева, разсрочено и с помощта на общината, тук бе закупен скенер от най-ново поколение с изкуствен интелект, който обслужва всички отделения. Държавната болница получи подобен напълно безплатно от държавата.

„Болницата в Горна Оряховица успя да завърши на печалба предходната финансова година, въпреки че е подпомагана само и единствено от Община Горна Оряховица, а обслужва още пациенти от Лясковец, Елена, Златарица, Стражица и т.н., без други общини да имат някакъв ангажимент към нея", посочи още Николай Рашков.

Търсенето на възможности за последователни инвестиции в Горна Оряховица, както и усилията за привличане на още утвърдени медицински специалисти ще продължават.

Като позитивен пример за публично-частно партньорство бе дадена държавната областна болница, където съвместно е реализиран медицински център и в момента компанията „Аркус" АД прави големи инвестиции в здравеопазването във Велико Търново, като се подобряват условията за лекари и пациенти.