Културно-исторически ценности иззети при спецакция в Плевенско

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Иззети са предмети с белези на културно-исторически ценности при специализирана полицейска операция в Плевенско. Тя е реализирана от служители на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при Областната дирекция на МВР в Плевен и Районното управление в Червен бряг, съобщи МВР.

Извършени са претърсване и изземване в имот на територията на село Чомаковци. Действията са предприети след получена в ГДНП информация за съпричастен към престъпления, свързани с придобиване и незаконно държане на културно-исторически ценности.

В хода на операцията е извършена проверка на адрес в селото, обитаван от 41-годишен мъж. При извършените процесуално-следствени действия са открити 124 монети и 35 украшения, представляващи предмети с белези на културно-историческа стойност. Те не са идентифицирани и регистрирани по установения законов ред.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 278 от Наказателния кодекс. Предстои назначаването на специализирани експертизи, които да установят произхода, автентичността и историческата ценност на иззетите предмети.

Работата по документирането на случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.

Акция на полицията, при която са открити предмети 387 антични патинирани предмета, за които се предполага, че са културно-исторически ценности, се е състояла в село Слатина, община Берковица. Те са намерени в дома на 46-годишен мъж от селото.