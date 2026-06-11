ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шоуто на Avantasia в София - 2 часа и половина ене...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23022455 www.24chasa.bg

С близо 5 млн. лв. обновиха 110-годишна гимназия в Девин

Валентин Хаджиев

[email protected]

996
В ремонтираното СУ „Христо Ботев“ в Девин се обучават над 500 ученици

С 4 498 757,60 лева по Националния план за възстановяване и устойчивост бе изцяло модернизирана сградата на Средно училище „Христо Ботев" в Девин. Гимназията е с над 110-годишна история, а сега около 500 ученици се радват на напълно обновена сграда.

Училището, състоящо се от 7 корпуса, премина през цялостна реконструкция и енергийна модернизация, включваща нова отоплителна система с термопомпи, подмяна на дограма, изолация, LED осветление и въвеждане на сградна автоматизация. Изградена е и фотоволтаична централа за собствени нужди, както и достъпна среда за хора с увреждания.

По проекта са ремонтирани класни стаи за изграждане на STEM среда, обновени са санитарни възли, подменена е настилка в двора и е доставено ново оборудване и обзавеждане.

Бенефициент е Община Девин, като 3 755 161,30 лв. са безвъзмездна помощ, а 743 596,30 лв. – ДДС.

В ремонтираното СУ „Христо Ботев“ в Девин се обучават над 500 ученици

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)