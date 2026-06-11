С близо 5 млн. лв. обновиха 110-годишна гимназия в Девин

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С 4 498 757,60 лева по Националния план за възстановяване и устойчивост бе изцяло модернизирана сградата на Средно училище „Христо Ботев" в Девин. Гимназията е с над 110-годишна история, а сега около 500 ученици се радват на напълно обновена сграда.

Училището, състоящо се от 7 корпуса, премина през цялостна реконструкция и енергийна модернизация, включваща нова отоплителна система с термопомпи, подмяна на дограма, изолация, LED осветление и въвеждане на сградна автоматизация. Изградена е и фотоволтаична централа за собствени нужди, както и достъпна среда за хора с увреждания.

По проекта са ремонтирани класни стаи за изграждане на STEM среда, обновени са санитарни възли, подменена е настилка в двора и е доставено ново оборудване и обзавеждане.

Бенефициент е Община Девин, като 3 755 161,30 лв. са безвъзмездна помощ, а 743 596,30 лв. – ДДС.