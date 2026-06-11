Пуснаха у дома всички задържани за източване на Здравната каса в Пловдив

Не съм отказала на никого помощ, центровете в Куклен и в Долни Воден ги направихме, за да имат достъп хората и да се лекуват, обясни д-р Фани Колачева-Гудева

Апелативният съд в Пловдив пусна под домашен арест шумно задържаните миналата седмица д-р Фани Колачева-Гудева, родителите ѝ Бойка и Кирил Колачеви и съпруга ѝ Велизар Гудев. Това стана след продължително заседание, на което те обжалваха мерките си. Вкъщи обаче ще бъдат с гривни на крака.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Само преди дни прокуратурата шумно оповести, че е задържала д-р Фани Колачева-Гудева, сестра ѝ д-р Цветалина Колачева-Сали, родителите им Кирил и Бойка Колачеви и съпругът ѝ Велизар Гудев по обвинени за участие в организирана престъпна група за източване на Здравната каса. Според държавното обвинение двете лекарки издавали направления за прегледи и процедури по физиотерапия, които не били извършвани, но са се плащали. Пациентите пък гледали на посещението като на безплатна почивка. Имало и случаи, при които се издавали фалшиви болнични листове, с което е ощетен и бюджетът на НОИ. Става дума за общо около 4000 души, а щетите за 1 година са около 500 000 евро.

Още миналата седмица Окръжният съд пусна д-р Цветалина Колачева-Сали под домашен арест, защото детето ѝ се нуждало от нейните грижи. Другите четирима обаче останаха зад решетките.

Прокуратурата днес представи 8 разпита на служители в медицински център и 3 на пациенти от санаториума в Баните, откъдето са лекарките и родителите им. Адвокатът на медиците Йордан Давчев поиска от съда да приеме 32 фактури за медицинско оборудване и здравното досие на Фани Колачева-Гудева, а колежката му Росица Драгинова, която защитава родителите, предостави документи за здравословното състояние Бойка Колачева, майка ѝ и брат ѝ, за които с Кирил се грижат.

Апелативният съд разпита далечният братовчед на обвиняемите Радостин Карамфилов. Защитата го доведе, за да внесе яснота върху здравословното състояние на майката и брата на Бойка Колачева. Карамфилов обясни, че двамата живеят с родителите на лекарките в село Баните, Смолянско. "От дълги години е трудноподвижен. Сам не може. Има епилепсия, заболявания с кръвното. Винаги кака Бойка и Кирил са се грижили за него", разказа братовчедът.

"Останах изумена от мотивите на Окръжния съд. Той е възпроизвел изцяло изложеното в искането на прокуратурата. Съдът не е счел за нужно да обоснове своето решение и да изложи мотиви по възраженията на защитниците", каза Росица Драгинова, адвокатка на Кирил и Бойка Колачеви. Тя е категорична, че не може да се направи обосновано предположение за участието на двамата родители в престъплението. По думите й една свидетелка казала, че Бойка и Кирил Колачеви са записвали хора в санаториума, а според друга жената събирала хора. Това обаче не обяснявало как тя е участвала в ОПГ.

"Няма мотиви защо по-лека мярка не би свършила работа", пледира адвокатката. Тя още веднъж изтъкна здравословното състояние на брата на Бойка, оставен на грижите на възрастната си майка, която също не е добре. "Ако потвърдите задържането на Бойка, обричате на смърт едно цяло семейство", заяви Драгинова. За трите разпита на свидетели, свързани със санаториума в Баните, адвокатката посочи, че единствено хората казали, че са звъннали на стационарен телефон, а мъж им отговорил да се обадят на дъщеря му Фани.

Защитникът на д-р Колачева-Гудева и съпруга ѝ обясни, че в обвинителния акт не е посочено в каква валута е сумата, с която се твърди, че е ощетен държавният бюджет. Адвокат Давчев отново изтъкна, че лекарката не отрича да е извършила нищо незаконно и заяви, че тя ще даде обяснения. Това обаче нямало как да стане при така повдигнатите обвинения. Давчев подкрепи колежката си, че актът на Окръжния съд няма мотиви и заяви, че по тази причина трябва да бъде отменен. Той коментира и здравословното състояние на задържаната, която имала проблеми със щитовидната жлеза и била пред диабет. Според адвоката за осемте месеца, които по закон може да е задържана лекарката, няма да бъдат разпитани дори 10% от свидетелите, затова поиска по-лека мярка.

Макар да се съгласи с обоснованото предположение за вината на Фани Колачева-Гудева, адвокат Йордан Давчев е на мнение, че за съпругът ѝ Велизар не може да се направи такова. "Ако видите доказателствата по делото, почти няма такива, които да го свързват. Това, че някой му се е обаждал, а той е казвал да се свърже с някой друг, не го прави престъпник", заяви защитникът.

Прокурор Иван Даскалов контрира защитниците и посочи, че единият от медицинските центрове на Фани Гудева е действал като "гара-разпределителна" за пациенти, пращани в различни санаториуми. "Никой не твърди, че хората не са ходили. Наистина са ходили, но преди това е трябвало да минат по една пътека, което не е ставало, а обвиняемите са получавали пари за това", резюмира прокурорът. Той добави, че всеки от задържаните е имал различна роля.

Даскалов се съгласи с адвокат Драгинова, че мярката за неотклонение спрямо Бойка Колачева е прекомерна. И поиска за нея "домашен арест", за да може да се грижи за болните си близки. Но е против да се твърди, че не може да се направи обосновано предположение за вината ѝ.

"Аз не работя в санаториума. Както всички служители и жители на Баните имат право да запишат свои приятели в санаториума - това правих и аз. Искам да решите дали довечера аз ще бъда в ареста и ще чакам някой да ми хвърли един фас, или ще се прибера вкъщи, за да си гледам семейството. Не се поддавам на приказките, че в България прокуратурата била такава и съдът бил такъв. Аз съм помогнал на някой. И отиваме към тезата: "Няма ненаказано добро". Даже оня ден исках да напиша молба до началника на ареста, ако има нужда - да помагам с нещо. Аз не съм от тия шарлатани, които чакат някой да им сготви супата и да я ям наготово. Аз съм работил винаги за България, затова очаквам от българското правосъдие да реши", каза пред съда Кирил Колачев, баща на двете лекарки.

Съпругата му пък обясни, че над 20 г. е медицинска сестра в санаториума и никога никой не се е оплаквал от нея. Тя не се смята за виновна. Единствено се е случвало да запише 2-3-ма приятели в санаториума, което било позволено. Брат ѝ от 8-годишен бил болен и винаги някой се е грижил за него.

"Всеки един пациент е минал през личния си лекар, който му е издал направление за физиотерапия. Тоест някой е преценил, че има нужда. От съда искам по-лека мярка за неотклонение, защото съм избрала една от най-хуманните професии, винаги съм искала да помагам на хората и никога не съм отказала на никой. Центровете в Куклен и в Долни Воден сме ги направили, за да имат достъп хората. Помещението в Куклен приличаше на пещера. Вложих средства, за да имат хората възможност да се лекуват", обясни д-р Фани Колачева-Гудева.

Съпругът ѝ заяви през магистратите, че е съсобственик на центъра в Долни Воден, полицията била иззела документите за пациентите там и той единствено е записвал часове по телефона.