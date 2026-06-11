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Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа във Варна, има ранено дете

Надежда Алексиева

[email protected]

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Снимка: Фейсбук/С. Костадинова.

Дете е пострадало при сблъсък между два автомобила, единият от които е минал на червено на оживен варненски булевард.

Катастрофата е станала около 13 ч. на светофара на бул. "Владислав Варненчик" и ул. "Георги Бенковски", съобщават от пресцентъра на полицията.

Има пострадало дете, което е отведено в болнично заведение.

Установено е, че един от водачите преминава на червен светлинен сигнал. При направените тестове с техническо средство, единият е с отчетена положителна проба за наркотични вещества. А тези за алкохол са отрицателни.

Има материални щети по двата автомобила и съборена светофарна уредба.

Снимка: Фейсбук/С. Костадинова.

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