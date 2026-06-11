Без дебат и единодушно - депутатските заплати засега остават замразени

Членовете на правната комисия обявиха, че ще дадат пример, предвид финансовото състояние на държавата

Със заявки за подкрепа на предложението на депутатските заплати дойдоха на първото заседание на правната комисия членовете й. А буквално 5 минути по-късно, без дебат, народните представители единодушно се отказаха от 3-месечната индексация и повишаване на месечните си възнаграждения.

За да защити предложението в комисията, дойде и Петър Витанов - председателят на парламентарната група на "Прогресивна България", по чиято идея са текстовете. "Повдигаме темата във връзка с обществените очаквания за възстановяване на доверието, както и във връзка с общата политика за доходите в държавния сектор. Има обществено очакване за подобна стъпка, затова без излишна доза патос или популизъм, в знак на солидарност с намаляване темпа на ръст на българските граждани по няколко фактора, включително и неудачно фискално поведение през последните години и неприятната международна конюктура, налагаме ограничаване ръста на депутатските заплати", каза той.

"Вътрешното ми убеждение е, че това няма да реши проблема с инфлацията, но ще е добър пример за заплатите и да създаде нов ред за възнагражденията, които се получават в страната, за да не стигаме до тези парадоксални изявления колко получава директорът на тази или онази институция", каза шефката на правната комисия проф. Янка Тянкова.

"Трябва да се спазва някаква йерархия във възнагражденията, които се получават в страната, които касаят законодателната и изпълнителната власт", добави тя преди гласуването.

Преди да влезе в залата тя коментира в кулоарите, че вероятно ще бъде прието "това, което се очаква". А на въпрос дали промените са популизъм, тя каза:

"Всичко това е популизъм. При всички положения заплатите на депутатите няма да решат финансовите проблеми на държавата, нито инфлацията. Но, да речем - даваме положителен пример. И това е важно".

Тя обаче отбеляза, че корекцията за съжаление ще се отрази и на заплатите на съответните ръководители на държавни институции, чиито възнаграждения се определят спрямо депутатските.

Промените не трябва да са на парче, това е идеята на проекта на това решение, подчерта Тянкова.

Преди началото на комисията Рая Назарян от ГЕРБ анонсира, че ще подкрепят ясното фиксиране на възнагражденията на народните представители.

"Това е много ясен знак към обществото, че финансовото състояние на държавата е такова, че трябва да се ограничават разходите. И е най-логично, най-морално и най-съпричастно народните представители и НС да започнат от собствените си разходи", каза тя.

Надежда Йорданова от ДБ също даде предварителна заявка, че ще подкрепят текста на ПБ.

"Трябва да се премахнат автоматизмите за определянето на възнагражденията. Но трябва да се внимава да не се залита в популизъм, което е опасно", каза депутатката.

Велислав Величков от ПП също е "за" замразяването, макар че според него има и други, по-добри начини. И реторично попита защо депутатските възнаграждения трябва да са вързани със средната заплата в страната.

Очакванията са промените в правилника на депутатите, през които всъщност се уреждат и възнагражденията им, да минат като извънредна точка в утрешното пленарно заседание. С измененията пада предвидената индексация на всеки три месеца и заплатите остават тройни на средното месечно възнаграждение от март 2026 г. Предвидено е обаче увеличение, според бюджета за година.