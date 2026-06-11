Социалното министерство е изплатило над 160 хил. евро помощи за пострадали от наводненията

Вече са изплатени над 160 хиляди евро в подкрепа на семейства, пострадали от наводнения в страната, каза при посещението си в село Аспарухово, Варненска област, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите ѝ подкрепата е раздадена основно на хора от Габровския регион.

При подобни инциденти социалните работници са на терен буквално от първия момент, в който водата се оттегли и може да се правят обходи, каза министърът. По думите ѝ са обиколени и селата, пострадали от наводнения във Варненския регион, на хората е обяснено как да попълнят заявленията си за подкрепа и те се обработват максимално бързо.

Министър Ефремова каза, че при подобни бедствия кметствата и общините могат да се възползват от мярката „Заетост без граници“. В такива случаи на терен са нужни хора, които да помагат за разчистването, каза Ефремова и допълни, че мярката позволява наемането на безработни, които да поемат този тип задачи.

Областните администрации, общините и кметствата могат да се възползват от „Заетост без граници“ и за превантивни дейности, каза още Ефремова. Когато се знае, че е нужно разчистване на речно корито или дере, да се правят просеки, могат да бъдат наемани хора чрез заявка към Агенцията по заетостта и да се осигурява човешки ресурс, каза министърът, цитирана от БТА. Тя уточни, че бюджетът на мярката е 40 милиона евро. Организацията е по специален механизъм към областните администрации.

Във връзка с държавния бюджет министърът каза, че все още се доработват параметрите за тази година. След това ще започне работата по бюджета за 2027 г. Ефремова каза, че социалните плащания няма да бъдат намалявани.