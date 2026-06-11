Свързват мраморния торс, открит в Хераклея Синтика с изображения на Аполон или Дионис

Новооткритият мраморен торс при археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика е на мъжка статуя и вероятно изобразява едно от най-почитаните божества в античния свят - Аполон или Дионис. Това съобщиха за БТА археолози и специалисти по антично изкуство.

Първоначалният анализ на торса беше направен на място от изкуствоведа д-р Арина Корзун, която посочи, че редица характерни особености насочват към известен тип изображения на Аполон, познат в историята на античното изкуство като Аполон Ликейски. По думите ѝ добре запазените анатомични детайли ясно показват, че статуята е представяла мъжка фигура.

„Виждаме ясно оформени гърди и коремна мускулатура, което ни позволява уверено да кажем, че става дума за мъжка фигура“, каза Корзун. Тя обясни, че върху торса се забелязват белези, характерни за класическата гръцка скулптура, включително леко изместване на тежестта на тялото, известно в изкуствознанието като контрапост.

Според специалиста особено важен детайл е наличието на елемент от странична опора, който се вижда върху запазената част от скулптурата. Подобни подпори често са използвани при изработката на мраморни статуи както по конструктивни причини, така и като част от композицията. „Тук ясно се вижда елемент от опора. Тя може да е представлявала дърво или друг предмет, към който е била облегната фигурата. Именно този детайл подкрепя предположението, че торсът може да принадлежи към типа Аполон Ликейски, посочи Корзун.

Тя допълни, че на този етап не може категорично да бъде определено кое божество е било изобразено, но сред най-вероятните хипотези са Аполон и Дионис, които в античното изкуство често са представяни с близки физически характеристики и идеализирана младежка фигура. Доц. д-р Люба Трайкова от НАИМ-БАН каза, че археолозите още при откриването на находката са предполагали, че става дума за мъжка статуя, а експертната оценка на изкуствоведа вече потвърждава това.

„Много сме благодарни на д-р Арина Корзун за първичната информация относно това кого може да изобразява статуята. Това е първата и най-важна стъпка в анализа на подобна находка“, посочи доц. Трайкова. Тя уточни, че по-прецизна датировка ще бъде възможна след приключване на обработката на всички материали и находки от археологическия контекст, в който е открит торсът.

По време на представянето на находката археолозите съобщиха, че торсът е намерен на дълбочина около 83,73 метра по нивелачната система на обекта. Според тях мястото на находката се намира в ранни културни пластове над скалната основа, чието ниво в различните части на разкопавания сектор се променя значително. „Скалата не се движи равномерно и прави различни спускания, което създава специфична стратиграфска картина в този участък“, обясни доц. Трайкова.

След първоначално почистване находката ще бъде извадена от терена и транспортирана за съхранение и последващи изследвания в музея в Петрич. Археолозите изразиха надежда, че в района на откритието могат да бъдат намерени и други фрагменти от статуята. Според специалистите евентуалното откриване на глава, крайници или допълнителни елементи от композицията би позволило значително по-точна идентификация както на изобразеното божество, така и на периода, в който е създадена скулптурата.

Откритието е сред най-интересните находки от настоящия археологически сезон в Хераклея Синтика - един от най-значимите антични градове по долината на река Струма, който през последните години продължава да разкрива нови свидетелства за културния и религиозния живот в древността.