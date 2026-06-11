Над 200 растения канабис намериха в землището на село Камена

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Полицейски служители на Районното управление (РУ) в Петрич са открили около 225 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград.

Растенията са били засадени в обезлесен участък в местността Чалията в землището на село Камена. Общото им тегло е около 13,2 кг.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Преди дни полицията в Петрич задържа мъж, разпространил на 19-годишен младеж канабис и амфетамин.