На 14 юни в няколко места в страната ще има частични избори за кмет

На 14 юни , неделя, в няколко населени места в страната ще се проведат частични избори за кмет, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на страницата си във фейсбук.

В следните населени места предстоят избори за:

Кмет на кметство Чинтулово, община Сливен, област Сливен

Кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

Кмет на кметство Градище, община Левски, област Плевен

Кмет на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали

Кмет на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали

Кмет на кметство Бата, община Поморие, област Бургас

Кмет на кметство Бъдеще, община Стара Загора, област Стара Загора

Кмет на кметство Орешник, община Тополовград, област Хасково

Кмет на кметство Вратца, община Кюстендил, област Кюстендил

Кмет на кметство Долна Диканя, община Радомир, област Перник

Кмет на район Средец, община Столична, област София

Кмет на кметство Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна

Кмет на кметство Подайва, община Исперих, област Разград

На 15 май ЦИК определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати за участие в частичните избори.

На 9 юни парламентарните партии и коалиции представиха номинациите си за членове на ЦИК пред държавния глава Илияна Йотова на консултации в президентската институция. Предложените кандидати за състав на ЦИК ще бъдат изслушани при президента на 12 юни, петък.