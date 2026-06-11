Задържаха трима криминално проявени за бой с лопата и надупчени гуми в Габрово

Служители на РУ-Габрово работят по два сигнала за инциденти между лица, за които към момента е установено, че са имали предходни конфликти и влошени междуличностни отношения, съобщиха от ОДМВР.

На 10 юни, около 14:00 часа, в районното управление е получен сигнал от 51-годишен мъж, че малко по-рано същия ден, на ул. „Свищовска", разминавайки се с трима мъже, единият от тях му е нанесъл удар с лопата в областта на гърба и са му отправени заплахи. По случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден, около 19:40 часа, е получен друг сигнал, че трима мъже са увредили гумите на лек автомобил БМВ, паркиран в централната част на града, и са отправили закани за саморазправа към собственика му. По случая също е образувано досъдебно производство.

След предприети незабавни оперативно-издирвателни мероприятия около 23:20 часа са установени и задържани извършителите на двете деяния – мъже на 30, 26 и 20 години, криминално проявени. Работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.