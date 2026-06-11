Йотова ще проведе изслушване на кандидатите за членове на ЦИК на 12 юни

На 12 юни, петък, от 12.00 часа на „Дондуков" 2 на основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс държавният глава Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на кандидатите, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за членове на Централната избирателна комисия. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Изслушването в рамките на процедурата за избор на нов състав на избирателната комисия ще се излъчва в реално време на интернет страницата на президентската институция тук.