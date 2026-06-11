Даниел Панов към „Кроношпан": Изпълнете всички мерки за околната среда, тогава отваряйте

Кметът на Велико Търново Даниел Панов отправи ясно послание към ръководството на „Кроношпан" – старата столица и жителите й няма да търпят ново замърсяване на въздуха, а здравето на хората е над всичко.

Поводът за поста му във фейсбук бе съдебното решение, с което се отменя предварителното изпълнение на заповедта на РИОСВ за пломбиране на ПДЧ-линията.

„Искам ясно да заявя – ако ръководството на завода си мисли, че великотърновци ще слушат старата песен на нов глас – няма да стане! Извън завода не трябва да има миризми, емисии, запрашаване и шум. Изпълнете всички мерки за околната среда, тогава отваряйте.

Стотиците сигнали за миризми, прах и задимяване досега доказват, че търпението е изчерпано", категоричен е Даниел Панов.

Кметът предупреди РИОСВ да бъдат безкомпромисни и когато има сигнали, да се реагира моментално, а не на следващия ден. Той предлага да се осигурят дежурни екипи, защото почти всички жалби касаят нощното време.

„Държа да подчертая – ще следя стриктно всеки един сигнал за миризма, прах или задимяване. Тези, които постъпват в Община Велико Търново, включително чрез приложението „Гражданите на Велико Търново", ще бъдат моментално насочвани към РИОСВ от отдел „Екология, чистота и озеленяване", категоричен е Панов.

Той благодари на великотърновци за активността досега и настоява пред съгражданите си да алармират всеки път, когато усетят миризми, има задимяване или запрашаване.

"И РИОСВ, и държавата трябва да тежат на мястото си. Ще продължавам да настоявам за бързи и адекватни реакции от Министерството на околната среда и водите при всяка нередност", пише кметът.

„Позицията ми, а също и тази на Общинския съвет, остават ясни – без миризми, емисии, прах и шум от завода. А съдебните инстанции дължат отговор на въпроса здравето и спокойствието на хората ли е по-важно, или частният икономически интерес", завършва Даниел Панов.

Междувременно и "Кроношпан" излязоха с позиция до медиите и увериха че да реализирали редица инвестиции, насочени към допълнително подобряване на екологичните показатели на производството.

От компанията заявяват, че ще продължат да работят в тясно сътрудничество с контролните органи и местните институции и да инвестират в технологии за подобряване на производствените и екологичните показатели. Според „Кроношпан България" предприетите мерки са част от дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, съчетаваща индустриалното производство, опазването на околната среда и запазването на работните места в региона.