Демерджиев още няма титуляр за главен секретар на МВР

Нямаме специални намерения за рокади в МВР, каза министър Иван Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев все още не посочва име за постоянен секретар на МВР. След като досегашният Георги Кандев напусна в понеделник, функциите му се изпълняват временно от Любомир Николов.

"Когато има човек, подходящ за титуляр, който мога да предложа с чисто сърце за този, убеден съм в качествата му и съм го проверил по съответния ред, тогава ще предложа по съответния ред", коментира Демерджиев в парламентарните след края на първата парламентарна комисия по вътрешен ред.

На въпрос очакват ли се още рокади в МВР, министърът каза:

"Нямаме специални намерения за рокади в МВР. Дадени са задачи на всички структури. Съобразно изпълнението им, ако се справят със задачите и успешно изпълняват функциите си, не очаквайте промени."

Демерджиев обеща евентуални рокади да бъдат добре обосновани.

Той се похвали с "две много сериозни акции" за гонки в Пловдив и Пазарджик и стотици проверени автомобили и мотори. Утре ще има и много сериозно затягане по множество пътни артерии, закани се министърът. И добави, че целият ресурс на МВР е впрегнат да се бори с нарушителите по пътищата. Проверяваме на територията на цялата страна. Концентрирали сме усилията си (срещу незаконните гонки - б.р) върху места, които са известни на областните дирекции, каза той дни след като властта обяви новите мерки за борба с пътните произшествия.

На въпрос какво се случва с проверките срещу лидера на ДПС Делян Пеевски, министърът уточни, че тече активна проверка не само по отношение на имуществото му. "Има много проверки, не само срещу Делян Пеевски, не сме се фиксирали в него. Той също е обект на множество проверки като една част от тях касаят разходи, направени от него, или от някого, от който той се е възползвал", каза Демерджиев.