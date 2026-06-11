6 месеца затвор при строг режим за мъж, заплашил със смърт майка си и сестра си

По обвинение на Районна прокуратура – Търговище 43-годишният П.П. ще търпи наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца при строг режим на изтърпяване заради отправени от него закани за живота на майка му и сестра му в условията на домашно насилие, съобщиха от държавното обвинение. Делото бе приключено окончателно сачо месец, след като мъжът беше привлечен към наказателна отговорност.

Деянието е извършено в обедните часове на 3 май 2026 година. След като се прибрал в дома си под въздействието на алкохол, П.П. бил в раздразнително настроение. Агресията си той насочил към своята майка и към сестра си, които се намирали в жилището. Мъжът взел кухненски нож, оставил го на масата и заявил пред двете жени, че „която бъде посочена първа от ножа, ще бъде убита първа".

До този момент П.П. беше задържан под стража по искане на наблюдаващия случая прокурор от Районна прокуратура – Търговище. Той е многократно осъждан, включително за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие, като до септември 2024 година изтърпявал ефективно наказание „лишаване от свобода" за това престъпление.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежат на обжалване.