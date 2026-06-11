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Поклонението пред DJ Steven е на 13 юни

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DJ STEVEN СНИМКА: Metropolis

На 13 юни, събота, ще се състои поклонението пред Стефан Крачанов, познат на поколения фенове като DJ Steven. Опелото ще бъде в столичния храм „Света София" от 10 часа.

"Всеки, който желае да го изпрати с нас, може да присъства", написаха неговите близки във Фейсбук.

Стефан Крачанов, познат на публиката като DJ Steven, почина на 10 юни.

Той започва професионалната си кариера в края на 80-те години, силно повлиян от ранния хип-хоп, като през 1993 г. става DMC шампион на България. Година по-късно представя страната ни на световните финали в Лондон и за първи път е обявен за най-добър диджей у нас. През 1996 г. заедно с Ясен Петров и DJ Smurf (Ивайло Георгиев) основава движението Metropolis, с което пренася световната електронна сцена в България и организира исторически партита с легенди като Карл Кокс и Свен Вет. Признат за „кръстника на българското техно", той остава живата памет и един от най-важните визионери на клубната ни култура.

DJ STEVEN СНИМКА: Metropolis

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