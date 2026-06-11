За ден 22 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, двама са отказали тестване, съобщиха от полицията.

17506 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 21068 водачи и пътници. Съставени са 4254 фиша и 525 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.