Жена е пострадала при катастрофата на пътя Костинброд - Гинци

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Лек автомобил се е ударил в спрял бетоновоз край Костинброд. Пътничка е пострадала и е откарана в болница за преглед, без опасност за живота, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. Сигналът за инцидента е подаден в 13:30 часа.

Според данните до момента кола е предприела неразрешен обратен завой и е отнела предимството на друг автомобил, който, за да избегне сблъсък, се е ударил в спрелия бетоновоз.

Временно е ограничено движението по път II-81 Костинброд – Гинци след Костинброд заради катастрофата. Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица – Голяновци – Костинброд.