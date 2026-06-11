Почина проф. д-р Георги Железов - уважаван учен, колега и приятел, ръководител на департамента „География" в Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките БАН (НИГГГ-БАН). Това съобщават от НИГГГ-БАН.

„Проф. Железов се утвърди като активен изследовател, организатор и преподавател, отдаден на популяризирането на географското знание и на укрепването на връзката между науката, образованието и обществото. Сред последните му значими приноси е водещата роля като редактор и автор в новата фундаментална монография „География на България", обединила усилията на широк научен колектив. Ще го помним като ерудиран учен, уважаван колега и човек, отдаден на науката, образованието и развитието на географската общност", пише в съболезнованието на учените от НИГГГ-БАН.

Новата монография „География на България" беше представена на 28 януари тази година.