Назначиха Рангел Матански от Раковски за зам.–областен управител на Пловдив

Беше председател на Общинския съвет от ГЕРБ, сега е в "Прогресивна България" на Румен Радев

Фермерът от Раковски Рангел Матански – бивш шеф на местният парламент в Раковски от ГЕРБ, е назначен за зам.–областен управител на Пловдив, но от квотата на "Прогресивна България". На последните парламентарни избори той беше десети в листата на Радевата партия. Губернаторът Георги Янев го представи днес заедно с Иванка Петкова, която беше назначена за негов зам по-рано.

Матански е на 43 години, магистър по икономика и управление на европейското земеделие и селските райони. В мандата 2019-а - 2023 г. беше председател на Общинския съвет в Раковски. Бил е и изпълнителен директор на „Местна инициативна група Хисаря".

При представянето на двамата си заместници Георги Янев подчерта, че включването им в ръководния екип е ключова стъпка към укрепване на административния капацитет и към поддържане на високото темпо на работа, наложено от Министерския съвет. По думите му Петкова и Матански ще имат важна роля в осигуряването на по‑добра координация, по‑бързо изпълнение на приоритетите на правителството и по‑ефективно взаимодействие с институциите и гражданите.