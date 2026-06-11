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Двама ученици от Радомир намериха и върнаха портфейл

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СНИМКА: МВР

Двама ученици от Радомир са намерили портфейл с лични документи и сумата от 400 евро и са го предали на полицията, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник. 

Те са Денислав Драгомиров, ученик в шести клас на Основно училище „Христо Смирненски“, и Владислав Кирилов, ученик в осми клас на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“.

След подадения сигнал са предприети действия за установяване и уведомяване на собственика ма портфейла, посочиха от полицията. 

За проявената отговорност учениците са отличени от началника на Районното управление - Радомир главен инспектор Павел Джалев, който ги е поздравил и е акцентирал върху значението на подобни постъпки за обществото.

На церемонията са присъствали и представители на Детското полицейско управление в Радомир, тъй като един от отличените ученици е част от инициативата. Денислав и Владислав са получили също така почетни грамоти и предметни награди, връчени от инспектор „Детска педагогическа стая“ Десислава Попова.

От полицията в Перник казаха за БТА, че подобни прояви на честност и гражданска отговорност трябва да бъдат насърчавани, като пример за изграждане на положителни модели на поведение сред учениците и в обществото.

 

СНИМКА: МВР

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