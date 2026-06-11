Прокуратурата установила нарушения при процедурата по отдаване на терени край плаж „Бутамята“

Окръжната прокуратура в Бургас е установила съществени нарушения на закона при процедурата по отдаване на общински терени край плаж „Бутамята“ в Синеморец и е предложила на Общинския съвет в Царево да възобнови административното производство и да отмени решението си. Това съобщи на брифинг прокурор Христо Колев от Окръжната прокуратура в Бургас. По думите му при извършената проверка е установено, че решението на общинския съвет противоречи както на Закона за общинската собственост, така и на действащата общинска наредба - терените са частна общинска собственост и не могат да бъдат обект на наемане.

„Считаме, че е налице и друго съществено закононарушение“, каза Колев като посочи, че имотите попадат в границите на природен парк „Странджа“ и в защитена зона, а предназначението им е свързано с разполагане на каравани и палатки, и отдаването им за ползване от граждани. Според прокуратурата преди предприемането на такава дейност е следвало да бъде получено становище или решение от компетентния орган, а именно от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас, която да прецени съвместимостта на дейността с изискванията на екологичното законодателство.

„Такова решение обаче не е било поискано и не е било взето“, каза прокурорът. Колев съобщи още, че наблюдаващ прокурор е отправил предложение до председателя на Общинския съвет в Царево за възобновяване на административното производство и отмяна на решението за отдаването на терените под наем като незаконосъобразно. Предложено е също да бъдат предприети действия по предварителното му изпълнение с цел проблемът да бъде разрешен по възможно най-бърз начин. На общинския съвет е даден тридневен срок за отговор, съобщава БТА.

В отговор на въпрос дали прокуратурата проверява начина, по който е проведен търгът за терените, Христо Колев каза, че към момента проверката е съсредоточена върху законосъобразността на административните актове. „Самият търг е проведен вследствие на незаконосъобразно взето решение, така че изначално взетото решение, след като е незаконосъобразно, няма смисъл да се изследват последващите действия. Към момента не сме ги изследвали“, каза прокурорът и уточни, че е образувана и втора проверка. Тя е възложена на бургаската полиция. От прокуратурата отказаха да коментират въпроси, свързани с евентуална свързаност между участниците в търга.

По думите на прокурор Колев след промените в Конституцията правомощията на прокуратурата по отношение на административните актове са ограничени, като в случая тя може да атакува пред съда само крайните административни актове.

Окръжната прокуратура в Бургас съобщи, че се е самосезирала по медийни публикации, съдържащи данни за предоставяне на горски терен край плаж „Бутамята“ за къмпинг на занижена цена. По случая бяха разпоредени две проверки - за събиране на всички относими факти и обстоятелства и за законосъобразността на издадените административни актове.

Община Царево разпространи официална позиция по случая с медийни публикации за изграждането на къмпинг до плаж „Бутамята" в Синеморец. Според администрацията там няма къмпинг и не се предвижда изграждането на къмпинг по смисъла на Закона за туризма. Определени са единствено терени за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани съгласно действащата национална нормативна уредба.

Фирмата, спечелила търга за наемане на терените „Пепе.Бг" ЕООД също изпрати своята позиция до медиите във връзка с изграждането на зона за кемпери в Синеморец. Дружеството твърди, че няма строителство, а се създава единствено зона за кемпери. Фирмата е участвала официално в обявен публичен търг с тайно наддаване, организиран от Община Царево по реда на Закона за общинската собственост, пише още в позицията.