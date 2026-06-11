Иво Христов събра организационния комитет за "Евровизия" за първо заседание

Вицепремиерът Иво Христов събра Организационния комитет, който отговаря за подготовката и провеждането на конкурса "Евровизия", за първо заседание.

Първата среща на комитета бе ръководена от вицепремиера Христов, а участие взеха министърът на културата Евтим Милошев, на здравеопазването Катя Ивкова и ня спорта Енчо Керязов. Участва и генералният директор на телевизията-организатор БНТ Милена Милотинова. Включиха се и зам.-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов, на външните работи Иванка Ташева, на туризма Мариела Модева и на културата Марина Василева, съобщават от правителствената пресслужба.

"Успешното провеждане на конкурса изисква съвместните усилия на множество институции и министерства, както и тясна координация между държавните институции и обществените медии", заяви вицепремиерът Христов.

По време на заседанието Христов информира членовете на организационния комитет за проведената от него среща с директора на „Евровизия" Мартин Грийн. Вицепремиерът представи основните теми, обсъдени по време на разговора, както и ключовите изисквания и очаквания към България като страна домакин на конкурса през 2027 г.

По време на срещата с Христов Мартин Грийн подчерта, че бързината и ефективността, с които българското правителство и държавните институции са организирали необходимите дейности, са направили силно впечатление.

„България впечатли всички ни с изключително бързата си реакция и професионалния подход към подготовката. Няма друг подобен случай в историята на конкурса. Това ни дава сериозни основания да очакваме успешно домакинство и едно наистина незабравимо културно събитие", заяви Грийн.

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара, чиято победа даде възможност на България да бъде домакин на „Евровизия" догодина.

„Това е изключителна възможност да представим пред света богатата си култура, творческия си потенциал и да реализираме дългосрочни ползи за страната", заяви Христов. Вицепремиерът подчерта, че домакинството на „Евровизия" предоставя уникална възможност страната ни да популяризира своето културно наследство пред международна аудитория и да генерира значителни икономически и имиджови ползи.

Участниците очертаха основните приоритети в подготовката за следващите месеци, свързани с логистиката, сигурността, инфраструктурата, международната координация, туристическото представяне на България и културната програма около събитието.

Във вторник Мартин Грийн се срещна и с директора на БНТ Милена Милотинова. От него тя получи официалния „Въвеждащ пакет на домакина" (Welcome Pack) за подготовката на следващото издание на конкурса, което ще се проведе в България през 2027 г. Това съобщиха от БНТ, без все още да обявяват датите за провеждането.

Пакетът се връчва от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) на обществената медия, която поема домакинството на конкурса, и съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството – от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.