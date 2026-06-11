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Рибари откриха дрон в морето край Созопол, военните го унищожиха

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Останките от дрона са били забелязани от рибарски кораби Снимка: Военноморските сили

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас извърши разузнаване и унищожаване на части от безпилотен летателен апарат, открити на 14 морски мили източно от нос Колокита край Созопол. Това съобщиха от Военноморските сили.

Останките от дрона са били забелязани от рибарски кораби, които са подали сигнал до компетентните институции. След извършеното разузнаване военните са преценили, че съществува риск, поради което частите са били унищожени на място.

Действията са осъществени от специализирана група под ръководството на капитан III ранг Димитър Стоянов. Операцията е проведена по искане на Областна администрация – Бургас и с разрешението на началника на отбраната.

Групата за обезвреждане е действала в изпълнение на заповед на командира на Военноморските сили. От флота уточняват, че всички дейности по унищожаването на откритите останки са преминали при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Към момента не се съобщава допълнителна информация за произхода на безпилотния летателен апарат.

Останките от дрона са били забелязани от рибарски кораби Снимка: Военноморските сили

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