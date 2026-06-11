Стефан Белчев от ПБ оглави Подкомисията за контрол на публичните средства към парламента

Подкомисията за контрол на публичните средства ще има седем членове с председател Стефан Белчев от „Прогресивна България“. Това реши Комисията по бюджет и финанси на днешното си заседание. По предложение на председателя на бюджетната комисия Константин Проданов бе решено всяка една от парламентарните групи да излъчи по един свой представител за член на Подкомисията, а „Прогресивна България“ освен член, да предложи и председател. Така одобреният състав на подкомисията включва Стефан Белчев, председател и членовете Георги Чакъров („Прогресивна България“), Красимир Вълчев (ГЕРБ-СДС), Атидже Алиева-Вели (ДПС), Владислав Панев („Демократична България“), Венко Сабрутев („Продължаване промяната“) и Цончо Ганев („Възраждане“).

Константин Проданов заяви, че предложеният подход за квазипаритетен принцип относно числеността на подкомисията е съобразен с това, че всички политически партии са опозиция на „Прогресивна България“, което би ги поставило в неравностойна ситуация петима срещу един, ако се приложи напълно паритетен принцип.

Мартин Димитров от „Демократична България“ и Цончо Ганев от „Възраждане“ изразиха позиция, че е редно председателят на тази подкомисия да е представител на опозицията, тъй като в противен случай управляващите на практика ще контролират сами себе си. Според Димитров, при необходимост за провеждане на изслушване в подкомисията при евентуални противоречиви практики относно публичните финанси, председател от „Прогресивна България“ би имал възможността да възпрепятства инициативата за изслушване.

Избраният за председател Стефан Белчев отвърна, че поема отговорност и гарантира, че от негова страна няма да има възпрепятствания на инициативи за изслушвания в подкомисията.

Константин Проданов посочи, че „Прогресивна България“ има за цел да изпълни подкомисията със съдържание, призовавайки и представителите на останалите политически сили да предлагат изслушвания в бъдеще.