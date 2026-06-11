Костадин Ангелов: Най-вероятно утре ще започне процедурата за избор на втори подуправител на НЗОК

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“По неофициална информация най-вероятно утре председателят на Народното събрание ще включи в дневния ред доклада за правилата за избор на втори подуправител на НЗОК”. Това заяви председателят на Комисията по здравеопазването проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ - СДС.

Днес комисията прие на извънредно заседание правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

“Тези правила са за втория подуправител съгласно Закона за здравното осигуряване. Срокът за неговото избиране е изтекъл отдавна и сега на практика комисията дава ход на тази процедура по желание на колегите от управляващите”, заяви още председателят на комисията проф. Костадин Ангелов и допълни, че мандатът на подуправителя е петгодишен.

По предложение на Георги Илиев от “Прогресивна България” комисията единодушно гласува промяна в срока, в който парламентарните групи могат да внесат писмено предложенията си за позицията. След решението той се промени от 3 на 5 дни.

Акад. Николай Денков от групата на "Продължаваме Промяната" подкрепи предложението. "Дори най-прекрасният кандидат да изберем, при краткия срок ще оставим впечатление, че вече имаме подготвен човек", заяви пред комисията.