Димитър Стоянов: Напредъкът в Сухопътните войски с дроновете и новите технологии е видим

Впечатлен съм от това, което видях – коренна промяна в начина на водене на учението и на боя, внедряване на нови системи и технологии, които вече са стандарт в съюзническите армии.

Така министърът на отбраната Димитър Стоянов оцени способностите на Сухопътните войски, които бяха демонстрирани днес на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26", което се провежда на Учебен полигон „Корен".

„Представени бяха различни видове безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси, които досега не са използвани в Българската армия", подчерта министър Стоянов. И заяви, че в подготовката на военнослужещите все по-осезаемо се прилагат поуките от съвременните конфликти, включително войната в Украйна и кризите в Близкия изток.

Министърът изрази признателност към командването и личния състав на Сухопътните войски за големия напредък по отношение на използването на безпилотни летателни апарати и въвеждане на нови технологии и за техните усилия в тази посока.

Висока оценка на учението „STRIKE BACK 26" и на демонстрираните от военнослужещите способности даде и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, съобщиха от пресцентъра на военното ведомство.

За изпълнението на модернизационните проекти, министърът съобщи, че в момента се извършва цялостен преглед на обществените поръчки и изпълняваните договори с цел оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността при управлението на ресурсите. Предстои извършването на одити и в търговските дружества към Министерството на отбраната. Димитър Стоянов по време на тактическото учение „STRIKE BACK 26" СНИМКА: МО

Днес на учебен полигон „Корен" участниците в учението демонстрираха способности при изпълнение на задачи в отбранителна операция. В хода на действията бяха използвани баражиращи боеприпаси, разузнавателни, ударни и безпилотни летателни апарати, както и системи за тяхното противодействие. Формированията след активни бойни действия, канализират действията на противника и въвеждат последователно зона за поразяване. Настъплението на противника е спряно. След получена разузнавателна информация за бойната обстановка формированията провеждат настъпателна операция.

Тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26" се провежда от 2-ра Тунджанска механизирана бригада. В учението участват над 1500 военнослужещи с близо 420 бойни и спомагателни машини. Освен сили и средства от 2-ра механизирана бригада в „Strike Back 26" участват формирования от българските Сухопътни войски и Военновъздушни сили, механизиран взвод от маневрената рота на Сухопътните войски на САЩ, италиански формирования от състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България, формирования от въоръжените сили на Турция и на Румъния, курсанти от НВУ „Васил Левски" и екипи от Военномедицинската академия.