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Прокуратурата задържа за 72 часа мъжа, теглил куче, завързано за автомобил

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Темида Снимка: Пиксабей

Районна прокуратура – Плевен задържа за 72 часа мъжа, теглил куче, вързано за автомобила му. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В съобщението е допълнено, че се води разследване във връзка със случая, при който вчера в град Кнежа 65-годишен е управлявал автомобил, теглейки по пътната настилка, вързано за автомобила куче. Досъдебното производство е образувано в хипотезата на неотложност. Не са установени травматични увреждания по животното. То към момента е в добро здравословно състояние и за него се полагат нужните грижи, допълниха от прокуратурата.

Собственикът на животното е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс за това, че е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. 

С постановления на наблюдаващия прокурор по делото обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. В този срок ще бъде внесено искане в Районен съд - Кнежа за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. 

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Плевен, съобщава БТА. 

 

 

 

Темида Снимка: Пиксабей

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