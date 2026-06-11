Прокуратурата задържа за 72 часа мъжа, теглил куче, завързано за автомобил

Районна прокуратура – Плевен задържа за 72 часа мъжа, теглил куче, вързано за автомобила му. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В съобщението е допълнено, че се води разследване във връзка със случая, при който вчера в град Кнежа 65-годишен е управлявал автомобил, теглейки по пътната настилка, вързано за автомобила куче. Досъдебното производство е образувано в хипотезата на неотложност. Не са установени травматични увреждания по животното. То към момента е в добро здравословно състояние и за него се полагат нужните грижи, допълниха от прокуратурата.

Собственикът на животното е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс за това, че е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

С постановления на наблюдаващия прокурор по делото обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. В този срок ще бъде внесено искане в Районен съд - Кнежа за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Плевен, съобщава БТА.