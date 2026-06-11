Пламена Заячка: Район "Средец" може да бъде по-подреден, по-чист, по-зелен и по-добре управляван

Този столичен район трябва да съхранява своята идентичност, но същевременно и да развива потенциала си за култура, туризъм, образование и качествен градски живот

На 14 юни се провеждат частични избори за кмет на столичния район "Средец". Те бяха насрочени след влизането на кмета Трайчо Трайков като министър в служебното правителство на Андрей Гюров.

Д-р Пламена Заячка се кандидатира за кмет на район "Средец" от коалиция "БСП - Обединена левица".

Д-р Заячка е културолог, историк и експерт в областта на културното наследство, туризма и публичните политики. Доктор е по културология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с магистратури по „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ и „Политики и управление на ЕС“ в Свободния университет в Брюксел (ULB). Работила е в Министерството на туризма, Министерството на културата и Министерството на икономиката по теми, свързани с културния туризъм, културните и творчески индустрии и европейските политики. Главен асистент е в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. От 2023 г. е част от Глобалната мрежа на фасилитатори на UNESCO по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. През 2025 г. активно работи за включването на България в културния маршрут на Съвета на Европа „Пътят на виното“.

- Г-жо Заячка, кандидатирате се за кмет на район "Средец" - каква е вашата визия за развитието на този район и какво чувате най-често от хората по време на срещите си?

- Средец е историческото, културното и институционалното сърце на София. Тук са концентрирани най-важните държавни институции, университети, музеи, театри, емблематични сгради и голяма част от културната памет на града. Моята визия е Средец да бъде по-подреден, по-чист, по-зелен и по-добре управляван район. Район, който съхранява своята идентичност, но същевременно развива потенциала си за култура, туризъм, образование и качествен градски живот.

По време на срещите си с хората чувам едни и същи проблеми – мръсотия, неподдържани пространства, разбити тротоари, липса на достатъчно паркоместа, занемарени фасади, шум и усещане, че администрацията е далеч от ежедневните проблеми на гражданите. Ако районът се управляваше добре, защо продължаваме години наред да говорим за едни и същи проблеми. Затова често казвам, че проблемът на София не е липсата на стратегии и проекти. Проблемът е липсата на изпълнение и ежедневна грижа.

- Един от основните проблеми на центъра е паркирането. Как може да се разреши?

- Паркирането е един от най-често поставяните проблеми от жителите на района. Истината е, че историческият център не може да поеме безкраен брой автомобили и затова са нужни ясни правила и дългосрочна политика.

Не вярвам във война между шофьори и пешеходци. Вярвам в организацията. На първо място трябва да защитим интереса на живущите. Не е нормално хората да плащат за право на паркиране и всяка вечер да обикалят в търсене на свободно място. Такива практики са въведени от години в много европейски столици, ние изоставаме в това отношение.

Затова са необходими няколко мерки – повече паркоместа за живущи, изграждане на квартални и подземни паркинги, развитие на буферните паркинги и по-добра организация на движението в централната градска част, в координация със съседните райони и Столична община.

Добрата организация не наказва никого. Тя създава ясни правила, които работят за всички, но е важно да не се въвеждат като административни мерки без допитване до живущите, както се случи с движението по Патриарх Евтимий.

- Каква трябва да бъде съдбата на Паметника на Съветската армия и какво да има на негово място?

- Темата за Паметника на Съветската армия години наред разделя обществото и често се използва за политически противопоставяния. За мен по-важният въпрос е какво ще бъде бъдещето на това пространство. Княжеската градина е едно от най-красивите и символни места в София. Тя трябва да остане преди всичко публично пространство за хората – зелено, достъпно и изпълнено с живот.

Смятам, че решението за бъдещето на мястото трябва да бъде взето след широк обществен дебат с участието на граждани, историци, архитекти, културни експерти и институции. Лично за мен пространството има потенциал да се развие като място за култура, памет и обществен диалог, а не като поредния повод за разделение. София има нужда повече да гледа към бъдещето, но без да забравя историята си.

- Правомощията на районния кмет не са големи, но какво може да се направи срещу занемарените фасади и полуразрушените стари сгради, лошите тротоари в центъра?

- Действително районният кмет няма всички инструменти за решаване на тези проблеми, но има много по-голяма роля, отколкото често се признава. Преди всичко районният кмет трябва да бъде активен посредник между гражданите, собствениците, Министерството на културата, Столична община и останалите ресорни институции.

Средец е живата памет на София. Не можем да говорим за европейска столица, ако допускаме исторически сгради да се рушат пред очите ни. Днес липсва реализирана цялостна програма за обновяване на фасадите и архитектурното наследство. Необходими са ясни приоритети, публичен регистър на рисковите сгради, стимули за собствениците, включително публично-частно партньорство и по-добра координация между институциите.

София губи своя дух с всяка една загубена емблематична сграда – Захарна Фабрика, Пивоварната на братя Прошек, кино Възраждане и др. Има добри примери за съхраняване на исторически сгради чрез нови функции. Такъв е случаят със сградата на бившата тютюнева фабрика „Никотиана“, където е сниман филмът „Тютюн“ – съхранена фасада, запазен дух и нов живот на сградата. Това е моделът, по който трябва да се работи.

Същото важи и за тротоарите. Не е достатъчно да се правят ремонти. Те трябва да бъдат качествени и да се поддържат постоянно. Защото София има нужда не само от ремонти. Има нужда от памет, грижа и управление, което изпълнява.