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Благотворителен базар в подкрепа на деца с различни образователни потребности се проведе в Moнтана

Камелия Александрова

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Благотворителен базар в подкрепа на деца с различни образователни потребности се проведе в Moнтана Снимка: Камелия Александрова

Благотворителен базар в подкрепа на деца с различни образователни потребности се проведе в Монтана /снимки/ Изображения в ярки и топли цветове, каквато е и обичта на децата към животните, събра минувачи на централния площад „Жеравица" в Монтана Инициативата е на ръководството и преподавателите от ІІІ основно училище „Д-р Петър Берон", които организират благотворителна изложба на творби на деца със специални образователни потребности. Експозицията на открито представя част от картините на конкурса „Животните – моите приятели". В него са участвали 1412 деца от цялата страна.

„За пръв път организираме благотворителен базар, уточни Людмила Крумова - директор на ІІІ ОУ. Идеята е да провеждаме конкурса всяка година на различна тема.- Тези млади художници трябва да знаят, че усилията им се виждат, да бъдат оценени и да бъдат насърчени. Всяка рисунка в тази изложба е създадена с много старание, въображение и любов."

„Подкрепям инициативата и усилията, които полагат организаторите, за да дадат възможност на децата с различни образователни потребности да изразят своя талант, въображение и уникален поглед към света, заяви председателят на Общинския съвет в Монтана Иво Иванов. Този конкурс е ценна платформа за насърчаване на творчеството, приобщаването и увереността на тези деца, допълни той.

Събраните средства от даренията ще бъдат използвани за осигуряване на скицници, блокчета за рисуване, боички, флумастери, цветни моливи или други материали за творчество.

Благотворителен базар в подкрепа на деца с различни образователни потребности се проведе в Moнтана

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