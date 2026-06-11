Благотворителен базар в подкрепа на деца с различни образователни потребности се проведе в Moнтана

Благотворителен базар в подкрепа на деца с различни образователни потребности се проведе в Монтана /снимки/ Изображения в ярки и топли цветове, каквато е и обичта на децата към животните, събра минувачи на централния площад „Жеравица" в Монтана Инициативата е на ръководството и преподавателите от ІІІ основно училище „Д-р Петър Берон", които организират благотворителна изложба на творби на деца със специални образователни потребности. Експозицията на открито представя част от картините на конкурса „Животните – моите приятели". В него са участвали 1412 деца от цялата страна.

„За пръв път организираме благотворителен базар, уточни Людмила Крумова - директор на ІІІ ОУ. Идеята е да провеждаме конкурса всяка година на различна тема.- Тези млади художници трябва да знаят, че усилията им се виждат, да бъдат оценени и да бъдат насърчени. Всяка рисунка в тази изложба е създадена с много старание, въображение и любов."

„Подкрепям инициативата и усилията, които полагат организаторите, за да дадат възможност на децата с различни образователни потребности да изразят своя талант, въображение и уникален поглед към света, заяви председателят на Общинския съвет в Монтана Иво Иванов. Този конкурс е ценна платформа за насърчаване на творчеството, приобщаването и увереността на тези деца, допълни той.

Събраните средства от даренията ще бъдат използвани за осигуряване на скицници, блокчета за рисуване, боички, флумастери, цветни моливи или други материали за творчество.