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Полицаи разгониха просяци от булеварди в Пловдив – ловчанлия, молдовка и щерка й

24 часа Пловдив онлайн

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Просяк е протегнал ръка в центъра на Пловдив. Снимки: 24plovdiv.bg

Сновящи между колите и протягащи ръка просяци изведоха от пловдивски булеварди полицаи, съобщи МВР.

Със задачата са се справили автопатрули на Четвърто РУ, които извършвали контрол в пиковите часове.

Около 8 ч. служителите забелязали мъж да иска милостиня от хората, които изчакват с автомобилите си на светофара на бул. „Санкт Петербург". Установено е, че той е жител на Ловеч, а за нарушението на общинската наредба му е съставен акт.

Три часа по-късно от интензивния трафик на бул. „Княгиня Мария Луиза" пък били изведени просеща молдовска гражданка с непълнолетната й дъщеря в инвалидна количка.

Информация за случая е подадена в отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане", където е започнала процедура по проучване и определяне на съответните мерки с цел прекратяване на бъдеща експлоатация на детето, а материалите ще бъдат изпратени в Районна прокуратура - Пловдив. Момичето е отведено в дом за временно настаняване и поставено под 48-часова полицейска закрила.

Просията на публични места е незаконна, а когато се извършва на пътните платна създава предпоставки за произшествия и нарушаване на правилата за движение. В тази връзка полицията апелира всеки, който стане свидетел на подобни рискови ситуации, да сигнализира своевременно.

Просяк е протегнал ръка в центъра на Пловдив. Снимки: 24plovdiv.bg

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