Пещера се подготвя за L'Etape Bulgaria by Tour de France

Подготовката за едно от най-значимите спортни събития в региона- аматьорското колоездачно състезание L'Etape Bulgaria by Tour de France, навлиза в своята решаваща фаза. В Община Пещера се проведе работна среща между организаторите и институциите, ангажирани с провеждането на надпреварата.

Домакин на срещата беше кметът на Община Пещера Йордан Младенов, а за уточняване на последните организационни детайли в града пристигна организаторът на българския етап Даниел Дуков. В разговорите участваха представители на полицията, пожарната, общинската администрация, както и представители на медиите. Основен акцент по време на срещата бяха мерките за безопасност и логистичната организация на състезанието, в което се очаква да се включат колоездачи от 14 държави. Бяха обсъдени маршрутът, организацията на движението, зоните за паркиране, общественото обслужване и подготовката на града за посрещане на участници и гости.

Даниел Дуков припомни успешното миналогодишно издание на L'Etape Bulgaria by Tour de France, проведено през 2025 година в Пещера, и благодари на ръководството на Общината за отличната организация. По думите му "интересът към надпреварата през тази година е още по- голям и се очаква рекорден брой участници". Спортният уикенд ще започне на 3 юли с откриване на музея на Tour de France и регистрация на състезателите. Програмата продължава със семейно каране и детска колоездачна надпревара в събота. На 4 и 5 юли Пещера ще бъде домакин на четвъртото издание на българския етап от веригата L'Etape by Tour de France. Стартът ще бъде даден по напълно затворени за движение пътища, а финалът ще е в центъра на града.

Тазгодишното състезание съвпада със старта на легендарната Обиколка на Франция, която през 2026 година за първи път в историята започва от Барселона. За почитателите на колоезденето организаторите са подготвили специална изненада- излъчване на церемонията по откриването на Tour de France на видеостена в центъра на Пещера, което ще позволи на зрители и участници да проследят началото на 113-ото издание на най- престижното колоездачно състезание в света.

Празничната атмосфера ще бъде допълнена и от концертна програма. В събота вечер на сцената ще се изяви БГ Дует с изпълнения на популярни български песни. Кметът Йордан Младенов заедно с общинската администрация ще се погрижат за необходимата организация за безпроблемното протичане на спортния форум. Сред поставените задачи са координацията с местните заведения за хранене, организацията на паркингите и поддържането на чистотата в града по време на събитието.

„Домакините от Пещера отново ще предложат отлични условия и незабравима атмосфера за всички пристигнали за колоездачния празник в региона", заяви Даниел Дуков. Очакванията са през първия уикенд на юли Пещера отново да се превърне в център на колоездачния спорт и да посрещне стотици участници, гости и почитатели на активния начин на живот.