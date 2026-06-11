ГДБОП задържа мъж в Габровско със 77GB детско порно

ГДБОП задържа мъж за разпространение на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни и непълнолетни деца.
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово днес, 11 юни 2026 г., съобщиха от ГДБОП.
Полицейските действия са предприети в рамките на провеждаща се международна операция Mariposa на фондация Child Rescue Coalition.
Действията по разследването са извършени под надзора на Териториално отделение - Трявна към Районна прокуратура - Габрово.
При претърсване в жилището на задържания е намерена и иззета компютърна конфигурация, съдържаща 77 GB порнографски материали (видеоклипове и фотографски изображения), за създаването на които са използвани ненавършили 18 годишна възраст лица или които изглеждат като такива.
Продължават мероприятията за доказване на цялостната престъпна дейност.