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ГДБОП задържа мъж в Габровско със 77GB детско порно

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Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП

ГДБОП задържа мъж за разпространение на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни и непълнолетни деца.

Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово днес, 11 юни 2026 г., съобщиха от ГДБОП.

Полицейските действия са предприети в рамките на провеждаща се международна операция Mariposa на фондация Child Rescue Coalition.

Действията по разследването са извършени под надзора на Териториално отделение - Трявна към Районна прокуратура - Габрово.

При претърсване в жилището на задържания е намерена и иззета компютърна конфигурация, съдържаща 77 GB порнографски материали (видеоклипове и фотографски изображения), за създаването на които са използвани ненавършили 18 годишна възраст лица или които изглеждат като такива.

Продължават мероприятията за доказване на цялостната престъпна дейност.

Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП

Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП
Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово Снимка: ГДБОП

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