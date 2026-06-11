Митрополит Йоан: Да се гради храм заслужава почит, но преди всичко подкрепа

„Да се гради храм заслужава почит, но преди всичко подкрепа", каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан след водосвета, който отслужи в строящата се църква „Св. Лука" в Добрич. Храмът е в груб в строеж, в него се влиза с „помощта" на тухли, които играят стълбичка, но вътре в него беше поставена иконата на Дева Мария и беше постлана червена пътека на бетононата замазка. Дори лястовичките се прибраха в гнездото си, което бяха свили в бъдещия олтар, по време на водосвета.

„Няма да скрия, че в началото, когато се постави въпроса за изграждането на този храм, имах известен скептицизъм, защото в днешно време църкви се строят трудно. Настойчивостта от жителите на Добрич убеди епархийското ръководство да приемем решението за градежа му. Още повече, че патронът на храма – Свети Лука, е светец с история. Днес храмът е издигнат в груб строеж, стои въпросът за завършването му. Тук не си поставяме срокове. Опитът в епархията ни сочи, че градежът на храм е повече от 10 години. Молитвата към Св. Лука на водосвета, който отслужих, е да завършим храма и да го осветим. Смятам, че няма основания за притесния, тъй като дарители се намериха. Епархийското ръководство също е отделило немалка сума", каза митрополитът.

Св. Лука е уникална личност в историята на Светата църква, той е хирург и свещеник, като и на двата „поста" служи достойно и няма нечута молитва към този светец, добави владиката. Храмове в чест на Св. Лука се строят в целия православен свят, уточни той.

„Добричлии са специфични хора, те са чистосърдечни, малко са настроени негативно за инициативи. Но няма невъзнаграден труд. Щом сме започнали, да се обединяваме и да завършваме храма", благослови владиката.

„Уважаеми г-н кмете, аз се радвам, че присъствате в храма. Преди определено време си позволих, моля да ме простите, да кажа няколко думи, които чувствах, но нямаха за цел да засегна никого. Запазваме отношенията си на взаимна почит и уважение към институцията „кмет", както и към отношенията между църква, държава и нейните институции. Моля да ме простите, ако съм произнесъл по-остри думи, но не таим в сърцата си злоба. Най-лесно се рушат връзките на доверие и на взаимопомош. Виждаме колко много омраза, разделение и жестокост има. Ние се надяваме, че храмът Господен ни обединява в доброто, в любовта", заяви митрополит Йоан.

„Храмът „Св. Лука Кримски" се строи вече шеста година. Трудно е, но не е невъзможно. Вярвам, че ще го завършим", каза отец Петър Димитров, инициатор за изграждането му. Строителна фирма от Добрич изгражда храма със собствени средства.

„Имаме дарители за измазването на храма, за подовата настилка , за поставяне на ел и ВиК инсталации. В банковата сметка на храма има 65 000 евро. Бяха повече, но купихме камбаните, кръстовете, които ще бъдат на куполите, покритието на покрива", даде „отчет" отец Петър.

„Хората даряват според възможностите си – по 20, 50 или повече евро. Именно тази съпричастност ни дава увереност, че храмът ще бъде завършен", подчерта той. След водосвета беше раздаден рибен курбан на присъстващите миряни.