Почина диригентът Алексей Измирлиев

Диригентът Алексей Измирлиев ни напусна на 10 юни 2026 г. след кратко боледуване, пише БТА. Българската музикална култура загуби един изключителен музикант, отдаден артист и ярка личност, посветила живота си на диригентското изкуство, съобщиха от семейството.

Алексей Измирлиев е роден през 1951 г. Завършва дирижиране в Държавната музикална академия в София при проф. Константин Илиев и работи с маестро Добрин Петков. По-късно е избран от Министерството на културата за първия български стипендиант в Германия по линия на Германската академична служба за обмен, където получава майсторска диплома във Висшето училище за музика в Мюнхен в класа на проф. Херман Михаел. Усъвършенства изкуството си при едни от най-големите диригенти на XX век – Серджиу Челибидаке, Франко Ферара и Карло Мария Джулини.

През 1980 г. печели трета награда на международния диригентски конкурс „Виторио Гуи“ във Флоренция – признание, което поставя началото на впечатляваща международна кариера. Професионалният му път преминава през Варненската и Русенската филхармония, Фестивалния симфоничен оркестър, Българския камерен оркестър, както и Нов симфоничен оркестър, на който е основател и първи музикален директор.

Работи и в Аржентина като музикален директор на Симфоничния оркестър към Националния университет в Сан Хуан и на Филхармоничния оркестър в Мендоса. По-късно е главен диригент на Оперно-филхармоничното дружество в Русе, музикален директор на Българския камерен оркестър в Добрич и главен диригент на Държавна опера – Пловдив.

Алексей Измирлиев дирижира всички български симфонични оркестри и оперни театри и гостува на сцени в Европа, Азия и Южна Америка. Изявява се в престижни концертни зали в Испания, Япония и по света, а сред артистите, с които работи, са имена като Ханс Вернер Хенце, Лучано Берио и Янис Ксенакис. Репертоарът му обхваща огромен диапазон – от класическите и романтичните шедьоври до музиката на съвременните композитори.