Вижте как се променя движението в София заради световното за спортисти със синдром на Даун

Във връзка с провеждане на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун се осигуряват 3 трамвая за транспорт на участниците в мероприятието, както следва:

- от 18.00 ч. на 14.06.2026 г. на ул. „Струга" , с маршрут в посока пл. „Света Неделя";

- от 21.30 ч. на 14.06.2026 г. на бул. „Витоша" /при НДК/, с маршрут в посока ул."Струга".

От 18.40 ч. до приключване на мероприятието на 14.06.2026 г. поетапно ще се спира движението на пътни превозни средства, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция" при СДВР, по улиците, пресичащи пешеходния участък на бул. „Витоша". На 18.06.2026 г. автобусите, превозващи участниците в мероприятието ще спират за слизане и качване на пътниците на входа на Зоологическа градина - София /ул. „Сребърна"/, без да възпрепятстват нормалното движение на автобусите от редовните линии на градския транспорт.