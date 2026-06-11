Йотова и външният министър на Турция обсъдиха фериботна линия между Бургас и Истанбул

Подобряване на свързаността между България и Турция и гарантиране на сигурността в региона обсъдиха президентът Илияна Йотова и министър Хакан Фидан.

За да бъдат успешни проектите за подобряване на свързаността между България и Турция, те трябва да се разглеждат в цялост и в контекста на по-тясното сътрудничество в Югоизточна Европа. Това ще стимулира както икономическото развитие, така и сигурността в региона, чиято стратегическа значимост нараства. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение у нас. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Министър Фидан участва в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, на която вчера държавният глава Йотова беше домакин в София. Двамата подчертаха значението на форума и подчертаха, че инициативата има своето бъдеще. Общо беше мнението за развитие на региона е необходима дългосрочна визия и реализацията на конкретни съвместни проекти.

В контекста на войните в Украйна и в Близкия изток президентът Йотова и министър Фидан определиха като приоритетни сфери от взаимен интерес подобряването на свързаността и гарантирането на сигурността. Двамата поставиха акцент върху усилията на двете ни страни за гарантиране на сигурността в Черноморския регион. Йотова и външния министър на Турция обсъдиха фериботна линия между Бургас и Истанбул СНИМКА: Прессекретариат на президента

Президентът Йотова и министър Фидан посочиха още, че затрудненото движение през Ормузкия проток създава необходимост от алтернативни маршрути, което засилва стратегическата роля на Югоизточна Европа. Беше отбелязана необходимостта от подобряването на транспортните връзки между двете ни страни, в това число железопътната инфраструктура и фериботна линия между Бургас и Истанбул. Сред обсъдените теми беше енергийната сигурност и диверсификацията на доставките. Президентът подчерта значението на проекта за зелен енергиен коридор, който ще свърже Грузия, Азербайджан, Турция и България, а оттам и другите страни в региона.

Илияна Йотова и Хакан Фидан откроиха доброто партньорство в сферата на отбраната. Държавният глава отбеляза участието на турски компании в Международно изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026" в Пловдив. Двамата отбелязаха и перспективите за засилване на инвестициите и насърчаване на контактите между бизнеса от двете държави.