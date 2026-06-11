Военните получават 3,13 + 2 млрд. евро, без значение от дефицита

До 2035 г. в оръжия и отбрана ще бъдат инвестирани над 42 млрд. евро

Още през следващата година разходите за отбрана ще преминат границата от 3 млрд. евро. А заедно с непреките пари - дадени за инфраструктурата, която е нужна на военните, ще са близо 5 млрд. евро.

Това предвижда одобрен от Министерския съвет национален план как разходите за отбрана да нараснат от сегашните 2,13% от БВП до 5 на сто от БВП до 2035 г., какъвто ангажимент България е поела пред НАТО. Решението, взето по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов, бе публикувано в правителствената информационна система.

Във все още ненаписания бюджет за тази година военните трябва да получат 2,6 млрд. евро бюджет на Министерството на отбраната. Към тях се добавят и още 78 млн. евро към бюджетите на други ведомства. Допълнително 1,8 млрд. евро ще бъдат инвестирани в инфраструктура, свързана с отбраната.

Ангажиментът на България пред НАТО е до 2035 г.

преките разходи за оръжия и войници да са в размер на 3,5% от БВП,

а още 1,5% да отиват за инфраструктура, която е нужна на отбраната. Тези 1,5 на сто ще бъдат постигнати още догодина.

Догодина преките разходи за отбрана вече ще са 3,13 млрд. евро, а към тях се добавят още малко над 2 млрд. непреки. Или общо през 2027 г. ще бъдат дадени над 5 млрд. евро, като те трябва да бъдат отпуснати независимо какви са бюджетните проблеми на България и въпреки мерките за ограничаване на дефицита, които трябва да предприеме финансовият министър Гълъб Донев.

“Разходите за отбрана реално не се отчитат към дефицита и не влияят на неговото отчитане. Искам да пресека всякакви

спекулации, че няма средства за други сфери заради отбраната

и парите за ново въоръжение”, категоричен бе във вторник министърът на отбраната Димитър Стоянов. България получи право да не отчита разходите за отбрана към бюджетния си дефицит още през миналата година.

Над 42 млрд. евро ще бъдат дадени общо за отбрана в периода 2026-2035 година, предвижда одобреният от правителството план. Преките разходи - за въоръжение, обучение и заплати на военните, ще са 19,120 млрд. евро. В тази сума влиза и заемът по механизма SAFE в размер 3,2 млрд. евро. С парите от него трябва да бъдат изпълнени 9 големи модернизационни проекта за армията като покупката на трикоординатни радари, нови гаубици, брегова артилерия и пр.

Парите за периода 2026-2028 г. са минимално необходимите, за да се изплащат досегашните покупки на въоръжение, заплатите на военнослужещите и за текуща издръжка.

Предвидено е

след 2028 г. средствата за отбрана да се покачват по-стръмно

За сравнение в периода 2026-2028 г. увеличението на преките разходи за отбрана е в размер под 900 млн. евро, а за всяка година след това е предвидено стъпката нагоре да е с поне 500 млн. евро.

Непреките разходи за отбрана пък ще са в размер на 23,8 млрд. евро. В тях се включват както подпомагане на военната индустрия, така и разходи за иновации и дори помощи към други държави.