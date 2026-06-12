Глобите на пътя все повече, но платените не мърдат от 44%

По данни на вътрешното министерство с 245 191 се увеличават погасените санкции за последните 2 години

С 245 191 са се увеличили платените глоби за нарушения на пътя през последните 2 години. Те са нараснали от 409 821 през 2024 година до 655 012 през тази. Това става ясно от отговори на Пътна полиция след запитване на “24 часа”. Данните са за периодите от 1 януари до 6 май през последните 3 години.

Платените задължения се увеличават като брой, но като проценти спрямо издадените няма промяна. Преди 2 г. те са били 931 829, сега са 1 494 188. Така и за двата периода са платени 44% от глобите. Дори сравнено с миналата година, има лек спад. Тогава са били погасени 46% от задълженията - 523 641 от издадените 1 135 782 глоби. Oт МВР не посочват какви са сумите по издадените и платени санкции. Една от причините е, че при ранно плащане има отстъпка, а другата - че глобите за скорост и тези с наказателно постановление понякога се връчват месеци по-късно и едва тогава стават дължими.

От 13 май до 10 юни тази година например са издадени 118 452 фиша, 12 173 нарушения са санкционирани с актове, но не е ясно колко наказателни постановления са стигнали до шофьорите. 48 341 електронни фиша са връчени за този един месец. Данните са публични и са част от акцията, разпоредена от вътрешния министър Иван Демерджиев. Сравнение с предишни години не може да се направи, защото на сайта на МВР липсва подобна информация.

В данните за 2024 и 2025 г. няма глоби за средна скорост. Тя влезе в сила на 5 септември м.г. (виж карето).

Плащанията могат да станат по няколко начина. От 2024 г. има тенденция да се увеличават електронните. Сред вариантите са ПОС терминали в структури на МВР - общо 358 в страната. Такива има в секторите и отделите на Пътна полиция в 28-те области в страната, както и в районните управления. Друга опция е картово плащане на ПОС терминал в патрулките. От 20 юли 2024 г. МВР оборудва 300 автомобила с машината за плащане на място. Те са с табела, сложена на едно от двете странични задни стъкла на колата. Пише и с какви карти работи терминалът.

Глоби могат да се плащат и на границата.

Дистанционно може да се плати през портала за електронни услуги на вътрешното ведомство. Друг вариант е Системата за сигурно електронно връчване, но за нея трябва регистрация. Шофьорите могат да ползват и мобилни приложения и сайтове на банки и фирми за парични преводи или кештерминали. В брой опциите са посещение в банка, офиси на фирми за парични преводи, пощенски записи и кештерминали.

Банковите сметки за погасяване на различните нарушения са различни. За плащания на фишове по Закона за движението по пътищата се ползва сметка на Главна дирекция “Национална полиция”. С тях пътните полицаи глобяват на място за по-леки провинения – например каране без колан, неправилен престой, неработещи светлини или неспазване на пътни знаци. Фишовете се връчват на място. При неправилно паркиране пък се залепят на колата и се считат за връчени. Без да уточняват колко са нарушенията, от МВР казват, че неправилният престой и паркиране са втората най-често налагана санкция. Сумата е 25,56 евро. На трето място са глобите за липса на предпазен колан на шофьор или на пътник. Глобата е 51,13 евро. Ако бъдат платени в първата седмица след получаването, има отстъпка от 20%. След това отиват за принудително събиране към НАП. Там обаче е друга банкова сметка, може да се ползва и порталът на агенцията.

По сметката на ГДНП се плащат и наказателни постановления. Те са за по-тежки нарушения като преминаване на червен светофар. Тогава първо на място се пише акт за установяване на административно нарушение и се дава на шофьора срещу подпис. Наказателното постановление, в което пише размер на глобата, се изготвя по-късно. Срокът е до 12 месеца. Докато бъде връчено, дори да е издадено, не се счита за дължимо. (Виж по-надолу). Така хванат да минава на червено през януари може да получи глобата си през септември. Тогава ще има 2 седмици да плати с намалението от 20%. През това време може и да обжалва, но ако загуби делото, ще трябва да плати цялата санкция плюс разноските по делото. Докато процесът тече в съда, глобата не се счита за дължима. След това следват 30 дни за доброволно плащане, преди да се прати към НАП.

И за наказателно постановление, и за фиш с едно плащане се погасява само една глоба. Ако човек преведе 300 евро накуп за 3 нарушения, те ще останат като неплатени, тъй като системата е автоматична. Тя иска точни данни, за да разпознае глобата. При вече направено комбинирано плащане трябва да се пише мейл до МВР с доказателства или да се отиде в структура на ведомството, а полицай ръчно да отрази корекциите. За да не се стигне до това, дори при една глоба трябва да е посочен нейният номер. Често хората пишат този на акта, а не на наказателното постановление. И тогава се праща мейл или в структура на МВР се предоставят доказателства за погасяването. Друга грешка е, че като длъжник се въвежда името или ЕГН-то на платеца, а не на глобения, когато те не съвпадат - например син плаща глобата на баща си.

При глобите за скорост и средна скорост - електронните фишове със серия К, се ползва друга банкова сметка. Средствата се превеждат на името на Фонда за безопасност на движението. Там отстъпката за плащане след връчането е 30% и е валидна 14 дни. След това има 30 дни за плащане на цялото задължение. И при тях с един превод се погасява само едно задължение.

При неплащане в срок и трите типа санкции отиват за принудително събиране към НАП, където се ползва друга банкова сметка. Има и случаи, при които някой е платил по-малка сума от дължимото заради объркване в отстъпките например. Тогава пак глобата отива в НАП.

Самото връчване също може да стане по няколко начина, като освен веднага след нарушение на пътя полицаите могат да проверят не само шофьора, но и спътник, ако има книжка, и да му дадат глобите. Справки се правят и в структурите на МВР, когато се ходи за административна услуга като смяна на книжката или международния паспорт. От 7 май тази година вече и длъжностни лица от общините могат да връчват глоби. И там това става при отиване за административна услуга. Шофьори, които имат регистрации в Системата за сигурно електронно връчване или следят за излезли глоби в портала на МВР, могат да видят нарушение и да го платят веднага, без да чакат физическо връчване. Тогава се ползват отстъпките, а платената глоба се счита за получена.

Санкции се връчват и с изпращане по пощата или с куриер. При случаите, в които длъжникът не е открит, се прави второ посещение в рамките на месец. Задължително трябва да е поне след 7 дни. Ако пак го няма или никой не иска да го приеме от негово име, се залепя на вратата с обява да се яви в КАТ до седмица и да го вземе. Ако не го направи, се счита за служебно връчено. Има и случаи, в които кварталният полицай ходи лично до адреса да търси нарушителя.

3218 нарушители с тротинетки за трите зимни месеца

3218 глоби на хора с тротинетки са издали от МВР за януари, февруари и март тази година. Традиционно тогава по-малко хора ползват индивидуални електрически превозни средства заради студа и снега. Само година по-рано те са били 699. Данните са качени на сайта на Пътна полиция, но не се споменава колко са платените нарушения или техните суми.

За трите зимни месеца има и 32 971 души, хванати да превишават средната скорост. Интересното е, че през март са най-малко - 7500. През януари са 9309, а през февруари, който е само 28 дни, камерите са заснели 16 162 нарушения. Обикновените глоби за скорост до март пък са 684 740.

Хванатите да карат с над 1,2 промила алкохол са 933-ма, което е престъпление. Още 427 души са седнали зад волана след употреба на дрога. И те са дадени на прокуратурата.