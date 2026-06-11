От неделя джензито Вики влиза в “Машина на времето” с куфар за 12 епизода

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В неделя, 14 юни, на сайта "24 часа" и в каналите ни в социалните мрежи е интрото - премиера на "Машина на времето" - кратки и любопитни видеа за 35-те преживени години.

В първия епизод "Джензито Вики събра куфара към морето" и така 12 епизода. Гледайте ги всяка неделя - кратки и изключително динамични.

27-годишната репортерка Виктория Костова е водеща, а авторите на сериала са Калина Влайкова и Юри Велев. Видеозаснемане: Георги Кюрпанов и Николай Литов. Монтажът е на Георги Кюрпанов и Борис Светозаров. Режисьор и редактор е Калина Влайкова, дублаж - Винсент Тановски.

27-годишната репортерка Виктория Костова е водеща, а Юри Велев е един от авторите на сериала. Снимка: Николай Литов

Кой от тях как задвижва "Машината на времето":

Юри Велев, 59 г., поколението X:

90-те: Да станеш милионер за една нощ

През 90-те години беше хубаво да си на 25 г. България стана страна на чудесата. Всичко бе възможно - да станеш милионер за една нощ или да останеш без спестяванията си пак за една нощ. Да смениш старата лада с червено Ферари, или да откриеш, че никога повече няма да видиш старата си лада, защото са я откраднали. Можеше дори с много мъки да отидеш на плаж в Гърция и после да се хвалиш на всички.

Аз помня как през 1996 г. цените скачаха с часове и изведнъж левовете, с които си тръгнал да изкараш седмица на море, ти стигат за една порция цаца, видях на живо как протестиращите щурмуваха парламента през януари 1997 и после вълна от полицаи помете хората в центъра на София.

Изведнъж пред очите ни започнаха да стават неща, които бяхме гледали само по филмите - гангстерски престрелки, бизнес възходи, пищни купони в стил "Великия Гетсби". А българите се разбягаха - по крайни политически страсти, по нови работни места или направо към чужбина.

Нулевите години дойдоха с царя, който стана министър председател, министри юпита и икономически растеж. След замайването дойде изтрезняване. Започнахме да осъзнаваме какво искаме и къде ни е мястото и станахме член на Европейския съюз. Нулевите години се усещаха като развиделяване след буря. България взе да изглежда като място, където с труд и порядъчност можеш и да градиш бъдеще и кариера.

И ето ни 35 години след първия брой на "24 часа" в една по-подредена България, доближила се до онази Европа от 90-те, но пък светът е станал хаотичен, както казва Иван Кръстев, като България от 90-те. Калина Влайкова е един от авторите на сериала

Калина Влайкова, на границата между поколение X и милениали:

Поехме риск, но ще пипнете и усетите над 3 десетилетия

„Бъдещето е реално. Миналото е измислица".

Шокиращо съждение, нали? Чух го в любим сериал и дълго разсъждавах какво е искал да каже лирическият герой. Първоначално ми прозвуча като глупост и неистина. Как ще е измислица миналото, като вече се е случило!

Обаче е вярно. Миналото не може да се види и пипне. Обременено е от спомени, емоции, лични преживявания. Скучно е за слушане, ако не си бил там, на място и на момента. Седи в някакви архиви, но кой посяга към тях? Всеки се вълнува от това, което непосредствено му предстои.

Затова задачата на „24 часа" да отпразнува 35-ия си рожден ден с „Машина на времето" беше рискована. Защото идеята на тази видео поредица е да отправи покана към младежите от поколението Z за една разходка именно в миналото – из всичко случило се през изминалите три и половина десетилетия, което вече не може да се види, пипне, усети.

Поставихме си амбициозната задача да го „видите" и „пипнете", мили джензита. През мобилния телефон в джоба си. През последното пътуване до морето или на концерт в чужбина. През парите в джоба си и храната в хладилника. През първото ви гласуване и първия протест. И, разбира се, най-вече през чудесната наша водеща и ваша връстница – Вики.

„24 часа" е правилният „човек", който да ви поведе на тази разходка. Защото видя, пипна, усети и разказа тези 35 години. И знае точно как да я направи интересна - така, че и миналото да стане реално, също като бъдещето.

А аз, като един граничен X към милениал ви гарантирам – това помага да се чувстваме по-добре в настоящето. Кадър от 1994 г. от епизода “Кога сме заедно и за какво”

Виктория Костова, 27-годишна, репортер в "24 часа":

2007 г.: Ура! Учителска стачка

Поколението Z не е било родено, когато се е родил вестник "24 часа", нито сме преживели икономическата криза и хиперинфлацията, масовите граждански протести през 1997 г., Световното първенство по футбол през 1994 г...

Един от най-ясните ми спомени обаче е влизането на България в Европейския съюз - момент, който приех със страх. Тогава съм била във втори клас. Най-много ме уплаши това, че може да сменят парите ни в евро. Как така евро? Ами как ще се оправям в лафката на училището? Как ще знам колко евро да дам и колко да ми върнат? Всички тези въпроси превъртах в детския си мозък и не разбирах защо трябва да влизаме в Европейския съюз, още по-малко защо ни трябва нова валута. Плаках с глас... спомням си как баба ме успокояваше, че всичко ще си бъде същото и няма от какво да се страхувам.

Хубав спомен обаче е дългата лятна ваканция, която имахме през 2007-а. Тъкмо започнах трети клас и изведнъж - още почивни дни! С огромна радост приех, че учителите ще протестират, без да осъзнавам какви са причините. В семейството ми има двама учители и знам, че те получаваха много, много ниски заплати. За да печелят малко повече, и двамата работиха допълнително - в павилион за бързо хранене и във фирма за безалкохолни напитки. Тогава обаче тръгнаха с колегите си за София и разказваха, че има стотици хиляди, които протестират. Това бе най-масовата и продължителна стачка в историята на българското образование. Продължи 40 дни и искаме не искаме, учениците се върнахме в клас в началото на ноември.

За поколението Z думата "манифестиране" например има съвсем различен смисъл. Вече не се свързва с една от най-емблематичните и обичани празнични традиции на 24 май. А е начин, според който може да сбъдваме желанията си.

Това е поколение, което е израснало с интернет, смартфони и глобални социални мрежи. То приема свободата на словото, изборите, интернет и свободното пътуване като нещо съвсем естествено.