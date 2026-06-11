Дрон вдигнаха в Пловдив срещу гонките, Демерджиев похвали акцията и обеща мерки в петък (Обзор, видео)

В Пазарджик хванаха две момчета след преследване

Дрон вдигнаха в Пловдив при акция срещу гонките и дрифта в града, “много сериозна” операция срещу безразсъдното шофиране имаше и в Пазарджик. А затягане на мерките ще има и в петък, когато става една седмица от катастрофата на ул. “Челопешко шосе”, при която четирима души загубиха живота си след преследване между колите на Васил Филипов и Траян Филипов.

При акцията в Пловдив около 20,30 ч в сряда полицията разбрала за организирано в социалните мрежи събиране на хора с мощни мотори и спортни коли на бензиностанция на бул. “Асеновградско шосе”. Веднага били пратени патрули. За да наблюдават ситуацията от въздуха, от полицията вдигнали и дрон. На място заварили 94 мотора и 11 коли. Проверили 107 души, четирима мотористи се сдобили с фишове. Освен това полицаите връчили 2 наказателни постановления за предишни провинения и 11 глоби за скорост. Тъй като катаджиите имали данни, че някои от шофьорите имат предишни нарушения и хулигански прояви на пътя, са заведени преписки като превантивна мярка. Акцията бе отличена от вътрешния министър Иван Демерджиев, който определи действията в Пазарджик като “много сериозни”.

Там полицаите засекли в нощта срещу четвъртък над 200 мощни коли и близо 30 бързи мотора. Веднага блокирали периметъра и проверили както превозните средства, така и присъствалите 358 души.

Полицаите писали 4 акта и 34 фиша. Мотор и кола били спрени от движение заради неизправно шумозаглушително устройство. 17 са глобите за скорост. Шофьор на мотор и водач на тротинетка били глобени заради липса на каска. 45 души били тествани за алкохол, на шестима са връчени призовки.

По време на акцията в Пазарджик след гонка в Ракитово, завършила с блъскане в ограда, две момчета на по 18 години останаха без книжки. За преследването те получили и актове от по 1533 евро. За гонката законът предвижда и колите им да бъдат спрени от движение за по един месец. Така те са първите публично известни глобени за нелегално състезание след катастрофата на “Челопешко шосе”.

Двамата били хванати след сигнал в Ракитово. Единият младеж карал беемве, а другият - опел. По време на гонката едното момче загубило контрол и се блъснало в ограда. Веднага след това двамата избягали, но бързо ги хванали. Срещу тях е образувано и бързо производство за хулиганство.

От МВР обещават акциите срещу гонките, дрифта и агресивното шофиране да продължат.

