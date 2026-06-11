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Комисията за контрол над службите поиска от ДАНС пълна информация за корпорация КУБ

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Собственикът на КУБ Олег Невзоров. Снимка: Фейсбук профил.

Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения взе единодушно решение да се изисква цялата информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за корпорация КУБ, каза пред медиите Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“ и член на комисията, след закрито заседание на комисията.

Председателят на комисията Румен Миланов от „Прогресивна България“ каза пред медиите, че информацията е достатъчна, за да се стигне до арести. Запознахме се достатъчно подробно с дейността на ДАНС. Тепърва ще има да се изясняват много неща по този казус. Ясно е, че някои служби не са си свършили работата, каза още Миланов. 

Той допълни, че ДАНС и службите имат информация къде е се намира собственикът на КУБ, украинският гражданин Олег Невзоров. По думите на Миланов не може да се каже, че КУБ може да застраши националната ни сигурност, но показва, че има пропуски по тази линия. 

Комплексът Forest Club в местността Баба Алино, е изграден от КУБ. През 51-вото Народно сърбание комисията 11 поредни пъти не събра кворум, за да изслуша Деньо Денев относно дейността на КУБ в България. 

 

 

 

Собственикът на КУБ Олег Невзоров. Снимка: Фейсбук профил.

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