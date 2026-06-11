Вицепремиерът Пулев: Развитието на отбранителната индустрия е основен приоритет

Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев проведе среща с представители на Сдружение „Българска отбранителна индустрия". В рамките на разговора бяха обсъдени актуалното състояние на сектора, перспективите за неговото развитие и възможностите за разширяване на партньорството между държавата и бизнеса, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

В началото на срещата министър Пулев подчерта, че развитието на отбранителната индустрия е сред приоритетите на правителството. Той отбеляза значението на сектора за икономическия растеж, укрепването на националния индустриален капацитет и повишаването на конкурентоспособността на българската икономика.

„Предприятията от отбранителната индустрия могат да разчитат на последователна подкрепа", заяви министър Пулев, като акцентира върху ангажимента на правителството да насърчава развитието на българската индустрия в сектора.

Според него засиленият интерес към българската отбранителна индустрия се отразява и на активния диалог с европейските институции и партньорските държави. Сред основните теми в тези дискусии са развитието на индустриалните способности и укрепването на европейската отбранителна технологична и индустриална база, стана ясно от думите му.

„Ще продължим да работим за насърчаване на българското производство и за създаване на условия за по-активно участие на българските предприятия в европейските инициативи и международните вериги на доставки", заяви министър Пулев, като акцентира върху новите възможности в областта на дигитализацията, иновациите и киберсигурността, както и значителния потенциал за индустриално сътрудничество в отбранителната сфера.

В тази връзка зам.-министър Михаела Карадимова обобщи акцентите от току-що проведеното Международно изложение „Хемус 2026" - пълноценно използване на всички механизми за подкрепа на ниво Европейски съюз, включително инструмента SAFE, с цел допълване на националния ресурс и осигуряване на устойчиво развитие на сектора, насърчаването на инвестициите в отбранителния сектор и възможностите за задълбочаване на партньорството между държавата и бизнеса.

Двете страни потвърдиха ангажимента за поддържане на активен диалог и тясно сътрудничество между институциите в България и представителите на индустрията.