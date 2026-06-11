Мистерия: в слушалка колкото ориз ли е диктувано на матурата по български

Слушалка с размер на оризово зърно, дълбоко напъхана в ушния канал - това вероятно е техническата хватка, използвана за подсказване отвън на матурата по български език и литература. А е много вероятно за отговорите да е помагал и ChatGPT.

След като резултатите от изпита, който се проведе на 20 май, излязоха в сряда, се оказа, че има работи като под диктовка. За първи път матурата на 100 абитуриенти е анулирана заради идентични или буквално еднакви текстове - както в задачите с отворен отговор, в които се изисква да се напишат няколко изречения, така и в последния въпрос - есе или интерпретативно съчинение. С промени в наредбата за оценяването от тази година има възможност за анулиране на работата при констатиране на идентичност.

Как точно се е случило подобно съвпадение обаче, все още е мистерия. От МОН не разкриват дали повтарящите се изречения са на ученици от един и същи град, или пък има и огледални работи с различна география.

Ако са от един град, може да се предположи, че даден учител или школа са дали шаблони на възпитаниците си и те са ги запомнили идеално. “Няма как 7-8 изречения да се научат наизуст така съвършено - до точката и запетаята. Да не говорим за есето!”, коментират обаче учители. (Виж на снимката еднаквите есета по темата “Авторитетите днес”.) Идентичните текстове на есето

Повечето са категорични, че единствената възможност е чрез високотехнологични слушалки подсказвач отвън да диктува едно и също на няколко души, като обръща внимание и на пунктуацията.

В опит да разкрият схемата от министерството на образованието преглеждат видеозаписи. “В момента все още продължава преглеждането, залите са много и изисква време. След това вече нещата ще бъдат анализирани и ще можем да кажем начина, по който се е случило”, обясниха от МОН.

Ще се гледа има ли нещо съмнително в поведението на ученици, ще се проучи и дали тези с еднакви работи са били в една и съща стая. Това всъщност е и смисълът на видеонаблюдението на матурите.

Тези, които са диктували, излъчват на една и съща честота, обясняват експерти по подобни технологии. Логичен е тогава въпросът защо няма заглушители. Той обаче не е уреден никъде нормативно, заглушаване може да се случи само в отделни училища по инициатива на директора. Сложно техническо решение е да се направи само за стаите, в които тече изпитът, за да не засегне работата в близки помещения във и извън училището, и при всичко положения трябва да има съгласуване между МВР и МОН. Освен това при заглушаване следва да се имат предвид и здравни рискове, като например ако някой в залата е с пейсмейкър.

Преподавател от Пловдив сподели, че преди 2 г., когато е проверявал работи от матурата, той и негови колеги са се натъкнали на подобни идентични разработки. Това е станало в периода, когато ChatGPT е набирал скорост. Тогава не знаехме как да реагираме, обясни той. Литераторът предполага, че писаните под индиго разработки са много повече, но системата няма как да хване всичките.