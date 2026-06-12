Преди 35 г.: За първи път шеф на НАТО идва у нас, вози се в трабанта на Паси

35 години от първото посещение на генерален секретар на НАТО у нас се навършват днес. На 12 юни 1991 г. започва официално двудневната визита на тогавашния шеф на алианса Манфред Вьорнер в България. Посещението му се приема като ясен сигнал за началото на сближаването на страната ни със западните структури.

Ключова роля в организацията на посещението има Соломон Паси - председател на Атлантическия клуб на България. Още през 1990 г. Паси е един от първите в страната, които открито говорят за необходимостта България да се ориентира към НАТО. През ноември 1990 г. той оглавява първата българска делегация, посетила щабквартирата на алианса в Брюксел. Именно той кани Манфред Вьорнер в София.

По време на визитата Вьорнер се среща с представители на Атлантическия клуб, а най-емблематичният момент остава спонтанната разходка с трабанта на Соломон Паси из центъра на София на 13 юни.

В онези години идеята за членство в НАТО все още не е официална държавна политика и среща подкрепа предимно от неправителствени среди и отделни политици. Посещението на Вьорнер им дава допълнителна тежест и поставя началото на дългия процес, който 13 години по-късно, през 2004 г., довежда до пълноправното членство на България в алианса.