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Иво Христов: Обявяваме града домакин на Евровизия до седмици

Христо Николов

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Иво Христов на тържество по повод 20-годишнината на Националния борд по туризъм Снимка: Христо Николов

До края на юни или в началото на юли ще обявим града, който ще е домакин догодина на конкурса Евровизия. Това каза преди малко вицепремиерът Иво Христов на тържество по повод 20-годишнината на Националния борд по туризъм.

"В България има поне 4 постройки, които имат капацитета да поемат такова събитие, което ще ни постави във фокуса на световните медии догодина", каза той.

В понеделник генералният директор на БНТ Милена Милотинова се срещна с кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас - градовете, пожелали да посрещнат най-големия песенен конкурс. 

У нас пристигна и директорът на „Евровизия" Мартин Грийн, който похвали страната ни за "изключително бързата си реакция и професионалния подход към подготовката". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иво Христов на тържество по повод 20-годишнината на Националния борд по туризъм

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